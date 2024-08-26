Поддерживает ли Пашинян призыв Путина из Баку?

Официальный Ереван до сих пор не определился с позицией по вопросу, ставшему вновь актуальным после государственного визита Владимира Путина в Азербайджан. Речь идет о возможном возвращении армяно-азербайджанских переговоров по вопросам мира и границ на московскую площадку. Как уже сообщалось, в ходе визита в Баку Путин выразил готовность России выступить посредницей в подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также в вопросах делимитации границ и открытия транспортных коммуникаций. Уже вернувшись в Москву, президент РФ провел телефонный разговор с Николом Пашиняном и, как сообщается в официальном сообщении Кремля, поделился с премьер-министром Армении своими впечатлениями о переговорах, проведенных в азербайджанской столице.

Таким образом, Россия не только вновь заявила о готовности активно участвовать в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, но и уже предприняла конкретные шаги в этом направлении. Официальный Баку заявляет, что Азербайджан не имеет возражений против проведения мирных переговоров на московской площадке. Так что возвращение России к ведущей роли посредника в мирном процессе напрямую зависит от позиции Армении. Которая в последние годы последовательно отказывалась от московской площадки, предпочитая вести переговоры на западных платформах. В отличие от Баку, который не скрывает разочарование предвзятой позицией Брюсселя и не стремится к переговорам при посредничестве Евросоюза. Переговоры с участием США также поставлены на длительную паузу, хотя до последнего времени Вашингтон сохранял активное участие в процессе, поддерживая интенсивные контакты с каждой из сторон. Но тут важно учесть, что сейчас в США в самом разгаре предвыборная кампания, и внимание администрации Байдена к ситуации на Южном Кавказе, выражаясь дипломатично, весьма далеко от проблем этого региона. Активизацию миротворческих усилий США на армяно-азербайджанском треке придется ждать как минимум до апреля 2025 года, когда будет сформирована новая администрация. Не говоря уже о том, что отношение Белого дома к ситуации на Южном Кавказе будет напрямую зависеть от результатов президентских выборов.

Сложившаяся ситуация открывает перед Россией возможность вернуть себе ключевую роль в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией, переместив его на московскую площадку. Естественно, при условии согласия Армении. Новости, поступающие из Еревана, не позволяют сделать окончательный вывод о том, какое решение в этой связи примет официальный Ереван. Как известно, Министерство иностранных дел Армении выразило возмущение сделанным в Баку заявлением главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу Зангезурского коридора, обвинив Москву в препятствовании миру в регионе. Напомним, что Лавров обвинил Армению в саботировании открытия транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Нахчыванским регионом, выразив при этом удивление поведением официального Еревана. В ответ МИД Армении обвинило Россию в саботаже мирного процесса и расценило заявление Лаврова, как доказательство того, что Москва не играет позитивную роль в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном. Таким образом, если отталкиваться от официального заявления внешнеполитического ведомства Армении, предложение Путина, сделанное в Баку, Ереван отверг и возвращаться на московскую площадку не намерен.