Поддерживает ли Пашинян призыв Путина из Баку?
Официальный Ереван до сих пор не определился с позицией по вопросу, ставшему вновь актуальным после государственного визита Владимира Путина в Азербайджан. Речь идет о возможном возвращении армяно-азербайджанских переговоров по вопросам мира и границ на московскую площадку.
Как уже сообщалось, в ходе визита в Баку Путин выразил готовность России выступить посредницей в подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также в вопросах делимитации границ и открытия транспортных коммуникаций.
Уже вернувшись в Москву, президент РФ провел телефонный разговор с Николом Пашиняном и, как сообщается в официальном сообщении Кремля, поделился с премьер-министром Армении своими впечатлениями о переговорах, проведенных в азербайджанской столице.
Таким образом, Россия не только вновь заявила о готовности активно участвовать в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, но и уже предприняла конкретные шаги в этом направлении.
Официальный Баку заявляет, что Азербайджан не имеет возражений против проведения мирных переговоров на московской площадке. Так что возвращение России к ведущей роли посредника в мирном процессе напрямую зависит от позиции Армении. Которая в последние годы последовательно отказывалась от московской площадки, предпочитая вести переговоры на западных платформах. В отличие от Баку, который не скрывает разочарование предвзятой позицией Брюсселя и не стремится к переговорам при посредничестве Евросоюза.
Переговоры с участием США также поставлены на длительную паузу, хотя до последнего времени Вашингтон сохранял активное участие в процессе, поддерживая интенсивные контакты с каждой из сторон. Но тут важно учесть, что сейчас в США в самом разгаре предвыборная кампания, и внимание администрации Байдена к ситуации на Южном Кавказе, выражаясь дипломатично, весьма далеко от проблем этого региона. Активизацию миротворческих усилий США на армяно-азербайджанском треке придется ждать как минимум до апреля 2025 года, когда будет сформирована новая администрация. Не говоря уже о том, что отношение Белого дома к ситуации на Южном Кавказе будет напрямую зависеть от результатов президентских выборов.
Сложившаяся ситуация открывает перед Россией возможность вернуть себе ключевую роль в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией, переместив его на московскую площадку. Естественно, при условии согласия Армении.
Новости, поступающие из Еревана, не позволяют сделать окончательный вывод о том, какое решение в этой связи примет официальный Ереван. Как известно, Министерство иностранных дел Армении выразило возмущение сделанным в Баку заявлением главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу Зангезурского коридора, обвинив Москву в препятствовании миру в регионе.
Напомним, что Лавров обвинил Армению в саботировании открытия транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Нахчыванским регионом, выразив при этом удивление поведением официального Еревана.
В ответ МИД Армении обвинило Россию в саботаже мирного процесса и расценило заявление Лаврова, как доказательство того, что Москва не играет позитивную роль в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном. Таким образом, если отталкиваться от официального заявления внешнеполитического ведомства Армении, предложение Путина, сделанное в Баку, Ереван отверг и возвращаться на московскую площадку не намерен.
В то же время следует учесть, что Никол Пашинян, которого президент России ввел в курс обсуждений, состоявшихся в Баку, согласился на встречу с Владимиром Путиным в будущем для «обсуждения двусторонних вопросов». Другими словами, премьер-министр Армении не дал однозначного ответа на вопрос о посреднической роли России в армяно-азербайджанском мирном процессе. И, скорее всего, не даст до формирования новой администрации США и прояснения курса Белого дома в отношении региона.
Остается лишь констатировать, что стратегия Армении на мирных переговорах, как и раньше, строится исключительно на выигрыше времени. С одной стороны, Ереван заявляет о готовности немедленно подписать мирный договор, а с другой, явно не торопится исключать из преамбулы своей Конституции территориальные претензии к Азербайджану.
Фактор времени играет для Армении чрезвычайно важную роль еще и потому, что позволяет ей при помощи Индии, Франции и других партнеров перевооружить свою армию, восстановить военный баланс и в итоге вести мирные переговоры с более сильных позиций.
Изъян этой стратегии заключается в том, что в ближайшей перспективе она может привести к новому военному конфликту в регионе. По мнению аналитиков, Азербайджан вряд ли будет спокойно наблюдать за тем, как Армения стремительно наращивает военную мощь и вновь становится реальной угрозой.