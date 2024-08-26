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Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Новость дня
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

Такие себе у России стратегические партнеры

21:27 250

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх завершил визит в США.

Стороны договорились об укреплении военно-технического сотрудничества, которое должно стать частью их глобального стратегического партнерства. США и Индия будут развивать совместные проекты, включая производство ракетных двигателей, при этом Дели ведет переговоры о закупке беспилотников, ракет «воздух—земля» и управляемых авиабомб. В Белом доме позитивно оценили визит индийского премьера Нарендры Моди в Киев, назвав Индию «сильным партнером США», и призвали ее наконец сделать выбор между Америкой и Россией.

После переизбрания господина Моди на третий срок отношения с США заметно оживились на фоне укрепления проамериканских сил в руководстве страны, передает «Коммерсант».

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