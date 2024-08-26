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Эрдоган собрался судиться с депутатом

21:31 137

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск о возмещении морального вреда на сумму 250 тыс. лир (около 7,3 тыс. долларов) против оппозиционного депутата. Об сообщил адвокат турецкого лидера Хусейн Айдын в соцсети X.

«Иск о возмещении морального вреда в размере 250 тыс. турецких лир был подан против депутата Народно-республиканской партии (СНР) Измира Тунджая Озкана из-за его необоснованных и вульгарных заявлений в адрес нашего президента. Кроме того, в Генеральную прокуратуру Анкары подана жалоба об оскорблении президента», - заявил он.

Ранее Озкан в соцсети X написал ряд оскорблений в адрес Эрдогана и представителей местной власти. Члены кабинета министров осудили и раскритиковали оппозиционного депутата. Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч сообщил, что по факту высказываний Озкана против него начато расследование.

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