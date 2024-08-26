Макрон не захотел левого премьера

Президент Франции Эммануэль Макрон отверг кандидатуру Люси Кастетс, предложенную левым альянсом "Новый народный фронт" на пост премьер-министра республики. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"После консультаций президент констатировал, что правительству на основе единственной программы "Нового народного фронта" был бы немедленно вынесен вотум недоверия другими парламентскими партиями. Такое правительство было бы недееспособным", - отмечается в тексте.

В документе отмечается, что "с 27 августа начинается новый раунд консультаций с представителями партий и опытными политическими деятелями, отличившимися на государственной службе".

Напомним, что 23 июля левый альянс предложил кандидатуру экономиста Люси Кастетс на пост главы Кабмина.