USD 1.7000
EUR 1.9010
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Новость дня
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

Макрон не захотел левого премьера

22:22 417

Президент Франции Эммануэль Макрон отверг кандидатуру Люси Кастетс, предложенную левым альянсом "Новый народный фронт" на пост премьер-министра республики. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"После консультаций президент констатировал, что правительству на основе единственной программы "Нового народного фронта" был бы немедленно вынесен вотум недоверия другими парламентскими партиями. Такое правительство было бы недееспособным", - отмечается в тексте.

В документе отмечается, что "с 27 августа начинается новый раунд консультаций с представителями партий и опытными политическими деятелями, отличившимися на государственной службе".

Напомним, что 23 июля левый альянс предложил кандидатуру экономиста Люси Кастетс на пост главы Кабмина.

Поддерживает ли Пашинян призыв Путина из Баку?
Поддерживает ли Пашинян призыв Путина из Баку? наш комментарий
21:13 2430
И Зеленский заявил об ответе России: «Готовим F-16»
И Зеленский заявил об ответе России: «Готовим F-16» обновлено 21:34
21:34 13589
Последствия сегодняшней бомбежки Украины
Последствия сегодняшней бомбежки Украины обновлено 22:40; видео
22:40 15352
Один из крупнейших российских НПЗ наполовину выведен из строя
Один из крупнейших российских НПЗ наполовину выведен из строя обновлено 21:51
21:51 6134
Эрдоган собрался судиться с депутатом
Эрдоган собрался судиться с депутатом
21:31 1356
Генпрокуратура возбудила уголовное дело: проведены аресты чиновников
Генпрокуратура возбудила уголовное дело: проведены аресты чиновников Срочно в номер
19:23 7022
Россия планировала атаковать немецкую базу
Россия планировала атаковать немецкую базу
20:17 3053
В бакинском суде вспомнили о былых заслугах офицеров-коррупционеров
В бакинском суде вспомнили о былых заслугах офицеров-коррупционеров
18:43 4011
Кремль о Баку, Путине и Дурове
Кремль о Баку, Путине и Дурове новость дополнена
13:37 8620
BMW – впереди. А Tesla хочет обойти, но какой ценой!
BMW – впереди. А Tesla хочет обойти, но какой ценой! наш комментарий
18:30 3526
Зеленский впервые заявил об обороне Покровска
Зеленский впервые заявил об обороне Покровска обновлено 19:51
19:51 14916

ЭТО ВАЖНО

Поддерживает ли Пашинян призыв Путина из Баку?
Поддерживает ли Пашинян призыв Путина из Баку? наш комментарий
21:13 2430
И Зеленский заявил об ответе России: «Готовим F-16»
И Зеленский заявил об ответе России: «Готовим F-16» обновлено 21:34
21:34 13589
Последствия сегодняшней бомбежки Украины
Последствия сегодняшней бомбежки Украины обновлено 22:40; видео
22:40 15352
Один из крупнейших российских НПЗ наполовину выведен из строя
Один из крупнейших российских НПЗ наполовину выведен из строя обновлено 21:51
21:51 6134
Эрдоган собрался судиться с депутатом
Эрдоган собрался судиться с депутатом
21:31 1356
Генпрокуратура возбудила уголовное дело: проведены аресты чиновников
Генпрокуратура возбудила уголовное дело: проведены аресты чиновников Срочно в номер
19:23 7022
Россия планировала атаковать немецкую базу
Россия планировала атаковать немецкую базу
20:17 3053
В бакинском суде вспомнили о былых заслугах офицеров-коррупционеров
В бакинском суде вспомнили о былых заслугах офицеров-коррупционеров
18:43 4011
Кремль о Баку, Путине и Дурове
Кремль о Баку, Путине и Дурове новость дополнена
13:37 8620
BMW – впереди. А Tesla хочет обойти, но какой ценой!
BMW – впереди. А Tesla хочет обойти, но какой ценой! наш комментарий
18:30 3526
Зеленский впервые заявил об обороне Покровска
Зеленский впервые заявил об обороне Покровска обновлено 19:51
19:51 14916
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться