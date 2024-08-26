USD 1.7000
EUR 1.9010
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Новость дня
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

В Армении самый дорогой интернет, в Азербайджане – самый дешевый

22:25 874

В Армении – самый дорогой интернет среди стран Южного Кавказа. Как сообщает онлайн-база данных Numbeo, стоимость месячного интернет-пакета со скоростью 60 Мбит/с и выше в Армении составляет почти 22 доллара.

В Азербайджане такой же пакет стоит 14 долларов, а в Грузии составляет почти 18 долларов. В России стоимость месячного интернет-пакета со скоростью 60 Мбит/с и выше составляет 6,5 доллара, а в Турции – 11,7 доллара.

Поддерживает ли Пашинян призыв Путина из Баку?
Поддерживает ли Пашинян призыв Путина из Баку? наш комментарий
21:13 2430
И Зеленский заявил об ответе России: «Готовим F-16»
И Зеленский заявил об ответе России: «Готовим F-16» обновлено 21:34
21:34 13591
Последствия сегодняшней бомбежки Украины
Последствия сегодняшней бомбежки Украины обновлено 22:40; видео
22:40 15357
Один из крупнейших российских НПЗ наполовину выведен из строя
Один из крупнейших российских НПЗ наполовину выведен из строя обновлено 21:51
21:51 6135
Эрдоган собрался судиться с депутатом
Эрдоган собрался судиться с депутатом
21:31 1358
Генпрокуратура возбудила уголовное дело: проведены аресты чиновников
Генпрокуратура возбудила уголовное дело: проведены аресты чиновников Срочно в номер
19:23 7022
Россия планировала атаковать немецкую базу
Россия планировала атаковать немецкую базу
20:17 3053
В бакинском суде вспомнили о былых заслугах офицеров-коррупционеров
В бакинском суде вспомнили о былых заслугах офицеров-коррупционеров
18:43 4013
Кремль о Баку, Путине и Дурове
Кремль о Баку, Путине и Дурове новость дополнена
13:37 8620
BMW – впереди. А Tesla хочет обойти, но какой ценой!
BMW – впереди. А Tesla хочет обойти, но какой ценой! наш комментарий
18:30 3526
Зеленский впервые заявил об обороне Покровска
Зеленский впервые заявил об обороне Покровска обновлено 19:51
19:51 14918

ЭТО ВАЖНО

Поддерживает ли Пашинян призыв Путина из Баку?
Поддерживает ли Пашинян призыв Путина из Баку? наш комментарий
21:13 2430
И Зеленский заявил об ответе России: «Готовим F-16»
И Зеленский заявил об ответе России: «Готовим F-16» обновлено 21:34
21:34 13591
Последствия сегодняшней бомбежки Украины
Последствия сегодняшней бомбежки Украины обновлено 22:40; видео
22:40 15357
Один из крупнейших российских НПЗ наполовину выведен из строя
Один из крупнейших российских НПЗ наполовину выведен из строя обновлено 21:51
21:51 6135
Эрдоган собрался судиться с депутатом
Эрдоган собрался судиться с депутатом
21:31 1358
Генпрокуратура возбудила уголовное дело: проведены аресты чиновников
Генпрокуратура возбудила уголовное дело: проведены аресты чиновников Срочно в номер
19:23 7022
Россия планировала атаковать немецкую базу
Россия планировала атаковать немецкую базу
20:17 3053
В бакинском суде вспомнили о былых заслугах офицеров-коррупционеров
В бакинском суде вспомнили о былых заслугах офицеров-коррупционеров
18:43 4013
Кремль о Баку, Путине и Дурове
Кремль о Баку, Путине и Дурове новость дополнена
13:37 8620
BMW – впереди. А Tesla хочет обойти, но какой ценой!
BMW – впереди. А Tesla хочет обойти, но какой ценой! наш комментарий
18:30 3526
Зеленский впервые заявил об обороне Покровска
Зеленский впервые заявил об обороне Покровска обновлено 19:51
19:51 14918
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться