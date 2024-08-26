В Армении самый дорогой интернет, в Азербайджане – самый дешевый

В Армении – самый дорогой интернет среди стран Южного Кавказа. Как сообщает онлайн-база данных Numbeo, стоимость месячного интернет-пакета со скоростью 60 Мбит/с и выше в Армении составляет почти 22 доллара.

В Азербайджане такой же пакет стоит 14 долларов, а в Грузии составляет почти 18 долларов. В России стоимость месячного интернет-пакета со скоростью 60 Мбит/с и выше составляет 6,5 доллара, а в Турции – 11,7 доллара.