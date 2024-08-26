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Норвежский дегустатор и журналистка Мерете Бё открывает новую винную страну – Азербайджан

фото; видео
10:30 695

Норвежский винный журналист и дегустатор Мерете Бё представила миру новую винную страну – Азербайджан. В своем недавнем видео, опубликованном на портале крупнейшей и самой читаемой газеты Норвегии Dagens Næringsliv, Мерете делится своими впечатлениями от дегустации вина из редкого сорта винограда «Баян Шира». Мерете Бё попробовала вино, сделанное из этого сорта, и была поражена его уникальными характеристиками. В своем видео она отметила, что азербайджанский напиток впечатляет своим вкусом и ароматом.

«Если вы хотите новый сорт вина и новый вкус, обязательно попробуйте это», – советует Мерете.

Открытие новой винной страны и восхищение от вин Азербайджана, безусловно, привлечет внимание к азербайджанским напиткам на международной арене. Знаменитый дегустатор уверена, что они станут настоящим «хитом» среди ценителей вина.

«Баян Шира» (азерб. Bayanşirə) — высококачественный автохтонный сорт винограда, выращенный на территории Азербайджана методом народной селекции. Он считается самым ценным сортом в нашей стране и используется в производстве игристого вина. Также этот сорт успешно возделывается в Российской Федерации, Молдове, Украине, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане. Из этого винограда изготавливают легкие, мягкие и ароматные вина. Вкус «Баян Шира» — свежий, со сбалансированной кислотностью, нотками трав и лимона с долгим послевкусием.

На видео Мерете продегустировала популярное вино бренда Chabiant, производимое в Азербайджане. Вина Chabiant ценятся благодаря своему уникальному вкусу и высоким стандартам качества. Бренд активно экспортирует вина по таким направлениям, как Норвегия, Польша, Россия, Казахстан и страны Балтии, что свидетельствует о растущем международном признании и успешном сотрудничестве на мировом рынке. Вина Chabiant производятся на винодельне Ismayilli Sharab-2, основанной в 1982 году.

Виноградники расположены на южных склонах Большого Кавказа на высоте 750 метров над уровнем моря. Винодельня делает упор на экологичность и уникальность своих вин, сочетая традиционные методы с инновационными технологиями и используя при этом автохтонные и международные сорта винограда. Бренд Chabiant активно проводит дегустации как в городе Баку, так и на территории винодельни для туристов и местных жителей.

Подробно с публикацией Мерете Бё «Белое вино из Азербайджана, которое впечатляет» можно ознакомиться, перейдя по ссылке https://www.dn.no/smak/meretes-utvalgte/vin/hvitvin-fra-aserbajdsjan-som-imponerer/2-1-1658173

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