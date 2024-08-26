Россия запросила заседание СБ ООН

Западные страны запросили на 28 августа проведение заседания Совета Безопасности ООН по украинской тематике, в свою очередь Россия направила запрос на проведение заседания Совбеза по западным поставкам вооружений Киеву на 30 августа. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Мы запросили заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 30 августа. Затронем в ходе него и другие неудобные для Запада аспекты", написал Полянский в своем Telegram-канале.