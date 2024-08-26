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Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

Россия запросила заседание СБ ООН

22:50 539

Западные страны запросили на 28 августа проведение заседания Совета Безопасности ООН по украинской тематике, в свою очередь Россия направила запрос на проведение заседания Совбеза по западным поставкам вооружений Киеву на 30 августа. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Мы запросили заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 30 августа. Затронем в ходе него и другие неудобные для Запада аспекты", написал Полянский в своем Telegram-канале.

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