Команда Пашиняна «выдавливает» прокремлевского олигарха

Правительство Армении намерено избавиться от монополии России в энергетическом секторе, забрав активы армянского олигарха Самвела Карапетяна, связанного с Кремлем. Армянские СМИ сообщают, что 22 августа этот вопрос обсуждался на заседании фракции правящей партии «Гражданский договор», в ходе которого депутаты на повышенных тонах выясняли, на каком основании гражданин России управляет операторами электрических сетей Армении.

Отметим в этой связи, что холдинг Самвела Карапетяна «Ташир» действительно является владельцем ряда активов в энергетическом секторе Армении. В частности, группе компаний «Ташир» принадлежит созданный еще во времена СССР комплекс из семи гидроэлектростанций, известный как Севан-Разданский каскад. Который, даже несмотря на свое скверное техническое состояние, по-прежнему вырабатывают около 10 процентов электроэнергии Армении. Кроме того, Самвел Карапетян владеет также «Электрическими сетями Армении», национальной электрораспределительной компанией и Разданской ТЭЦ, мощностью около 400 МВт. Отметим, что Разданская ТЭЦ работает на природном газе, поставляемом в Армению российским монополистом «Газпром», которому, в свою очередь, принадлежит газораспределительная сеть Армении, включая трубопровод, идущий в Иран. В энергетическом секторе Армении не под прямым или косвенным контролем России находятся только два объекта - Воротанский каскад ГЭС в Сюникской области и Ереванская ТЭЦ, запущенная в эксплуатацию в 2021 году. Первый объект принадлежит американской инвестиционной компании KKR, а второй — Армении.

23 августа Даниил Иоаннисян, координатор программ правозащитного НПО «Союз информированных граждан», сказал в интервью газете «Грапарак», что борьба с компанией «Электросети Армении» начнется в понедельник и будет направлена против ее монополии. В свою очередь, издание предполагает, что власти готовят процесс против компании и бизнеса Карапетянов, что «может быть частью плана Запада по вытеснению России из Армении». Как известно, официальный Ереван уже некоторое время ищет возможности сократить, а еще лучше - полностью устранить зависимость от России в энергетическом секторе, действуя по рекомендациям Запада. «Грапарак» допускает, что Никол Пашинян, дабы положить конец монополии России в армянской энергетике, может поручить строительство новой атомной электростанции не российской компании «Росатом», а американским фирмам. Как уже сообщалось, конкуренция за проект «Мирный армянский атом», которая длится уже некоторое время, в последние недели заметно обострилась.

Напомним, что срок эксплуатации Мецаморской АЭС, которая покрывает около 30 процентов внутренних энергетических потребностей Армении и даже позволяет экспортировать часть электроэнергии в Грузию и Иран, истекает в 2036 году. Хотя на самом деле работу этой морально и технологически устаревшей АЭС советских времен, представляющей потенциальную угрозу для региона, следовало приостановить еще лет двадцать назад. Но всякий раз российская госкорпорация «Росатом» модернизировала реакторы Мецаморской АЭС, продлевая срок их работы. Согласно последнему договору, подписанному в декабре 2023 года между правительством Армении и «Росатомом», российская компания должна провести очередные модернизацию и реконструкцию Мецаморской АЭС, которые позволят продлить срок ее эксплуатации до 2036 года. Утверждается, что речь, по всей видимости, идет о последнем «апгрейде» АЭС, поскольку правительство Никола Пашиняна ведёт с рядом стран переговоры о строительстве в Армении новой атомной электростанции. Как известно, «мирный атом» давно уже используется Россией и рядом других стран, обладающих соответствующими технологиями, как своеобразный рычаг геополитического влияния. А потому нетрудно предположить, что страна, которая построит в Армении новую АЭС (скорее всего, это будут либо США, либо Франция), помимо очевидной экономической выгоды, усилит и без того ощутимое влияние. Понятно, что Россия не хочет упускать контроль над «армянским атомом», а потому посредством госкорпорации «Росатом» давно и настойчиво предлагает Еревану проекты строительства новой АЭС вместо Мецаморской.