США оставили на Ближнем Востоке вторую авианосную группу
26 августа 2024, 23:19 359
Министр обороны США Ллойд Остин приказал сохранить присутствие двух авианосных ударных групп во главе с авианосцами «Авраам Линкольн» и «Теодор Рузвельт» на Ближнем Востоке, усиливая военное присутствие США на фоне растущей региональной напряженности. Глава Пентагона объявил об этом после телефонного разговора со своим израильским коллегой Йоавом Галантом.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!