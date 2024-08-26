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Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

США оставили на Ближнем Востоке вторую авианосную группу

26 августа 2024, 23:19 359

Министр обороны США Ллойд Остин приказал сохранить присутствие двух авианосных ударных групп во главе с авианосцами «Авраам Линкольн» и «Теодор Рузвельт» на Ближнем Востоке, усиливая военное присутствие США на фоне растущей региональной напряженности. Глава Пентагона объявил об этом после телефонного разговора со своим израильским коллегой Йоавом Галантом.

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Эрдоган собрался судиться с депутатом
Эрдоган собрался судиться с депутатом
26 августа 2024, 21:31 1934
Генпрокуратура возбудила уголовное дело: проведены аресты чиновников
Генпрокуратура возбудила уголовное дело: проведены аресты чиновников Срочно в номер
26 августа 2024, 19:23 8278
Россия планировала атаковать немецкую базу
Россия планировала атаковать немецкую базу
26 августа 2024, 20:17 3635
В бакинском суде вспомнили о былых заслугах офицеров-коррупционеров
В бакинском суде вспомнили о былых заслугах офицеров-коррупционеров
26 августа 2024, 18:43 4625
Кремль о Баку, Путине и Дурове
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