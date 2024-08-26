США попросили не говорить публично об Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге в понедельник, 26 августа, заявил, что Соединенные Штаты знают о призывах Украины расширить разрешение на удары западным оружием по территории России и продолжат соответствующие обсуждения с украинскими коллегами.

Кирби отметил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно - как публично, так и в частном порядке - просил о разрешении поражать больше российских военных целей переданным США оружием.

«Понятно, почему он так поступает: его страна подверглась нападению. Но, как я уже говорил много раз, мы продолжим говорить с украинцами, но делать это в частном порядке», - добавил он.

Кирби также указал, что разговоры по этой теме ведутся постоянно, однако непублично, так что комментировать эту тему перед общественностью он не уполномочен. Представитель Белого дома отметил, что по состоянию на сейчас никаких изменений в политике использования американского оружия Украиной нет.