Моди и Байден обсудили Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом обстановку в Украине и другие региональные и глобальные вопросы.

"Поговорил сегодня по телефону с Джо Байденом. Мы провели обстоятельный обмен мнениями по разным региональным и глобальным проблемам, включая ситуацию на Украине. Я вновь заявил, что Индия полностью поддерживает скорейшее восстановление мира и стабильности", - написал Моди в соцсети.

На прошлой неделе Моди в ходе визита в Украину заявил, что Москва и Киев должны вести переговоры между собой с целью найти способ решения конфликта. По словам премьер-министр Индии, Дели готов играть "активную роль в любых усилиях, направленных на достижение мира".