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Трамп создаст космические войска

00:31 153

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае своей победы в ноябре учредить Национальную гвардию Космических сил США, чтобы и дальше противостоять России и Китаю.

"Пришло время создать Космическую национальную гвардию в качестве главного боевого резерва Космических сил США. Став президентом, я подпишу исторический закон об учреждении Космической национальной гвардии", - сказал он, выступая в Детройте.

Республиканец считает, что, распорядившись о создании Космических сил в 2019 году, он не позволил России и Китаю опередить Соединенные Штаты. "Россия и Китай уничтожали нас, поскольку мы не были сосредоточены [на космосе]. А теперь, когда мы сконцентрировались, мы лидируем", - заявил он.

Трамп также пообещал "исторические инвестиции" в укрепление ВС США, в том числе в строительство "беспилотников, в роботостроение, в развитие искусственного интеллекта, в гиперзвуковое оружие".

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