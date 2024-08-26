Мощный взрыв на ирано-иракской границе

На границе Ирана с Ираком прогремел мощный взрыв, взорвались по меньшей мере 12 цистерн с топливом, один человек погиб, сообщают иранские СМИ. Инцидент произошел в приграничном городе Касре-Ширин на западе Ирака.

По данным информационного центра Главного управления кризисного управления иранской провинции Керманшах, в результате пожара погиб один человек. По версии иранских властей, возгорание произошло вследствие неосторожности иракского водителя, который устроил пикник рядом с бензовозом. Огонь распространился на 12 танкеров, которые усилиями иранских пожарных были потушены.