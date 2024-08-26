USD 1.7000
EUR 1.9010
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Новость дня
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

Стало известно о судьбе спутницы и охранника Дурова

обновлено 01:38
01:38 1263

Охранник и ассистентка Павла Дурова были отпущены после допроса, сообщила газета Le Figaro. Дуров прилетел во Францию в сопровождении женщины, которую AFP назвало его ассистенткой.

*** 01:03

Власти Объединенных Арабских Эмиратов следят за делом основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

«ОАЭ внимательно следят за делом гражданина Эмиратов Павла Дурова, основателя приложения Telegram, который был задержан французскими властями в аэропорту Ле-Бурже», – говорится в публикации. 

Абу-Даби требует от Парижа предоставить своему гражданину доступ ко всем необходимым консульским услугам в срочном порядке. Соответствующий запрос уже направлен правительству Франции, говорится в заявлении ведомства.

Напомним, помимо российского и французского основатель Telegram имеет гражданство Сент-Китса и Невиса.

Апти-победоносец
Апти-победоносец видео
01:59 320
Стало известно о судьбе спутницы и охранника Дурова
Стало известно о судьбе спутницы и охранника Дурова обновлено 01:38
01:38 1264
Россия захватывает новые территории в Украине
Россия захватывает новые территории в Украине о развитии ситуации
01:04 1212
В бакинском суде вспомнили о былых заслугах офицеров-коррупционеров
В бакинском суде вспомнили о былых заслугах офицеров-коррупционеров
26 августа 2024, 18:43 4917
Команда Пашиняна «выдавливает» прокремлевского олигарха
Команда Пашиняна «выдавливает» прокремлевского олигарха наш обзор
26 августа 2024, 22:54 3551
BMW – впереди. А Tesla хочет обойти, но какой ценой!
BMW – впереди. А Tesla хочет обойти, но какой ценой! наш комментарий
26 августа 2024, 18:30 4181
Дурову продлили арест
Дурову продлили арест обновлено 00:04
26 августа 2024, 00:04 7539
Левые захотели сместить Макрона
Левые захотели сместить Макрона обновлено 23:33
26 августа 2024, 23:33 1696
Поддерживает ли Пашинян призыв Путина из Баку?
Поддерживает ли Пашинян призыв Путина из Баку? наш комментарий
26 августа 2024, 21:13 3869
И Зеленский заявил об ответе России: «Готовим F-16»
И Зеленский заявил об ответе России: «Готовим F-16» обновлено 21:34
26 августа 2024, 21:34 16004
Россия ударила по отелю в родном городе Зеленского
Россия ударила по отелю в родном городе Зеленского видео; фото; обновлено 01:20
01:20 17810

ЭТО ВАЖНО

Апти-победоносец
Апти-победоносец видео
01:59 320
Стало известно о судьбе спутницы и охранника Дурова
Стало известно о судьбе спутницы и охранника Дурова обновлено 01:38
01:38 1264
Россия захватывает новые территории в Украине
Россия захватывает новые территории в Украине о развитии ситуации
01:04 1212
В бакинском суде вспомнили о былых заслугах офицеров-коррупционеров
В бакинском суде вспомнили о былых заслугах офицеров-коррупционеров
26 августа 2024, 18:43 4917
Команда Пашиняна «выдавливает» прокремлевского олигарха
Команда Пашиняна «выдавливает» прокремлевского олигарха наш обзор
26 августа 2024, 22:54 3551
BMW – впереди. А Tesla хочет обойти, но какой ценой!
BMW – впереди. А Tesla хочет обойти, но какой ценой! наш комментарий
26 августа 2024, 18:30 4181
Дурову продлили арест
Дурову продлили арест обновлено 00:04
26 августа 2024, 00:04 7539
Левые захотели сместить Макрона
Левые захотели сместить Макрона обновлено 23:33
26 августа 2024, 23:33 1696
Поддерживает ли Пашинян призыв Путина из Баку?
Поддерживает ли Пашинян призыв Путина из Баку? наш комментарий
26 августа 2024, 21:13 3869
И Зеленский заявил об ответе России: «Готовим F-16»
И Зеленский заявил об ответе России: «Готовим F-16» обновлено 21:34
26 августа 2024, 21:34 16004
Россия ударила по отелю в родном городе Зеленского
Россия ударила по отелю в родном городе Зеленского видео; фото; обновлено 01:20
01:20 17810
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться