Стало известно о судьбе спутницы и охранника Дурова
Охранник и ассистентка Павла Дурова были отпущены после допроса, сообщила газета Le Figaro. Дуров прилетел во Францию в сопровождении женщины, которую AFP назвало его ассистенткой.
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Власти Объединенных Арабских Эмиратов следят за делом основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.
«ОАЭ внимательно следят за делом гражданина Эмиратов Павла Дурова, основателя приложения Telegram, который был задержан французскими властями в аэропорту Ле-Бурже», – говорится в публикации.
Абу-Даби требует от Парижа предоставить своему гражданину доступ ко всем необходимым консульским услугам в срочном порядке. Соответствующий запрос уже направлен правительству Франции, говорится в заявлении ведомства.
Напомним, помимо российского и французского основатель Telegram имеет гражданство Сент-Китса и Невиса.