Турецкие журналисты попали под обстрел
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В результате ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа пострадали сотрудники турецкого телеканала TRT, говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что оператор TRT получил осколочное ранение в глаз, также сообщается о ранении ассистента оператора и нескольких других журналистов.
МИД Турции в своем заявлении осудил инцидент и выразил поддержку семьям пострадавших.
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