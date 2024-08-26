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Турецкие журналисты попали под обстрел

01:25 448

В результате ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа пострадали сотрудники турецкого телеканала TRT, говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что оператор TRT получил осколочное ранение в глаз, также сообщается о ранении ассистента оператора и нескольких других журналистов.

МИД Турции в своем заявлении осудил инцидент и выразил поддержку семьям пострадавших.

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