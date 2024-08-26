Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции»

«В процессе согласия Турции на вступление Швеции в НАТО я связался по телефону с сенаторами Беном Кардином, Джимом Ришем, Майклом Макколом и Грегори Миксом и убедил их одобрить продажу Анкаре F-16. Очень приятно, что в США есть доброжелательные люди, осознающие, насколько незаменимым союзником для нас является Турция», — сказал посол Флейк.

В интервью Politico Флейк, чья трехлетняя каденция завершается 1 сентября, заявил, что сделал все возможное, чтобы Турция смогла получить самолеты F-16.

Посол США в Анкаре Джефф Флейк признал, что во время попытки государственного переворота, предпринятой террористической организацией ФЕТО 15 июля 2016 года, его страна запоздала с поддержкой президента Эрдогана и правительства Турции.

Критикуя тот факт, что во время попытки переворота 15 июля тогдашний президент США Барак Обама предпочел переговорить с президентом Путиным, а не позвонить Эрдогану, посол отметил, что тогда США явно запоздали с поддержкой Турции.

«В то время звучала критика по поводу того, что президент США Обама позвонил не президенту Эрдогану, а президенту России Путину. Этот шаг вызвал у нас некоторое беспокойство», — отметил Джефф Флейк.

Посол упомянул о роли Турции в процессе обмена заложниками, включавшем взаимный обмен 26 шпионами, находившихся в тюрьмах США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

«Логистику организовали турки, - подчеркнул посол. - Из семи стран в Анкару прибыли семь самолетов, и турки действительно проделали большую работу. После этого позитивного шага президент США Джо Байден позвонил Эрдогану, чтобы поблагодарить, а вот Путин не позвонил. Это был своего рода возврат долга».

Посол США отметил, что долгосрочное решение проблемы в Газе невозможно без участия в роли гарантов таких региональных акторов, как Турция, подчеркнув важность Анкары и в вопросе послевоенного восстановления Газы.

Джефф Флейк заявил, что Турция важна не только для НАТО и США, но и для стабильного мира.

«Когда царит мир, Турция занимает важное географическое положение, но когда начинаются беспорядки, Турция становится гораздо более значимой страной», — отметил посол.

Завершая интервью, Флейк пожелал новому послу США в Анкаре укреплять отношения с Турцией.

«Турция — незаменимый союзник, и, к сожалению, мы не всегда так относились к этому союзнику, - сказал Джефф Флейк. - Но это факт, и турки — растущая региональная сила. У них вторая по величине армия в НАТО после нас. Мы должны делать все возможное для сохранения хороших отношений».