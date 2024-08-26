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Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции»

громкое заявление
Отдел информации
01:21 978

Посол США в Анкаре Джефф Флейк признал, что во время попытки государственного переворота, предпринятой террористической организацией ФЕТО 15 июля 2016 года, его страна запоздала с поддержкой президента Эрдогана и правительства Турции.

В интервью Politico Флейк, чья трехлетняя каденция завершается 1 сентября, заявил, что сделал все возможное, чтобы Турция смогла получить самолеты F-16.

«В процессе согласия Турции на вступление Швеции в НАТО я связался по телефону с сенаторами Беном Кардином, Джимом Ришем, Майклом Макколом и Грегори Миксом и убедил их одобрить продажу Анкаре F-16. Очень приятно, что в США есть доброжелательные люди, осознающие, насколько незаменимым союзником для нас является Турция», — сказал посол Флейк.

Золотые слова американского посла: «Когда царит мир, Турция занимает важное географическое положение, но когда начинаются беспорядки, Турция становится гораздо более значимой страной»

Критикуя тот факт, что во время попытки переворота 15 июля тогдашний президент США Барак Обама предпочел переговорить с президентом Путиным, а не позвонить Эрдогану, посол отметил, что тогда США явно запоздали с поддержкой Турции.

«В то время звучала критика по поводу того, что президент США Обама позвонил не президенту Эрдогану, а президенту России Путину. Этот шаг вызвал у нас некоторое беспокойство», — отметил Джефф Флейк.

Посол упомянул о роли Турции в процессе обмена заложниками, включавшем взаимный обмен 26 шпионами, находившихся в тюрьмах США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

«Логистику организовали турки, - подчеркнул посол. - Из семи стран в Анкару прибыли семь самолетов, и турки действительно проделали большую работу. После этого позитивного шага президент США Джо Байден позвонил Эрдогану, чтобы поблагодарить, а вот Путин не позвонил. Это был своего рода возврат долга».

Посол США отметил, что долгосрочное решение проблемы в Газе невозможно без участия в роли гарантов таких региональных акторов, как Турция, подчеркнув важность Анкары и в вопросе послевоенного восстановления Газы.

Джефф Флейк заявил, что Турция важна не только для НАТО и США, но и для стабильного мира.

«Когда царит мир, Турция занимает важное географическое положение, но когда начинаются беспорядки, Турция становится гораздо более значимой страной», — отметил посол.

Завершая интервью, Флейк пожелал новому послу США в Анкаре укреплять отношения с Турцией.

«Турция — незаменимый союзник, и, к сожалению, мы не всегда так относились к этому союзнику, - сказал Джефф Флейк. - Но это факт, и турки — растущая региональная сила. У них вторая по величине армия в НАТО после нас. Мы должны делать все возможное для сохранения хороших отношений».

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