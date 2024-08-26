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Президент Сербии об аресте Дурова

01:28 506

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова, указав на то, что в настоящее время в мире все стало искажено, поскольку Запад меняет реалии ради своих интересов. Об этом сообщает сербское издание Novosti.rs.

По его словам, если несколько лет назад подобный случай сложно было себе представить, то в настоящее время «совсем нормально его задерживать, требовать отключения Telegram в западном мире».

«Все стало искажено, вещи меняются соответственно их интересам», — приводит издание слова президента.

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