USD 1.7000
EUR 1.9010
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Новость дня
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

Стране нужны люди, готовые убивать

баллада о солдате
Леонид Швец, автор haqqin.az
02:22 1012

В конце марта российские СМИ облетела жуткая новость. 29 марта в городе Вятские Поляны Кировской области 28-летний мужчина жестоко расправился с 85-летней женщиной, сначала изнасиловав ее, а затем нанеся множество колото-резаных ран. Жизнь Юлии Ивановны Буйских отнял вагнеровец, приехавший в соседнее село Новый Бурец в отпуск. На войну Иван Россомахин попал из колонии строгого режима, где должен был отбывать 14-летний срок за другое убийство, но отсидел лишь два года.

В этот раз суд назначил убийце-рецидивисту 23 года лишения свободы, но уже через восемь дней Россомахин опять отправился воевать: 11 августа он прибыл в кировскую колонию, 19 августа убыл. Стране нужны не справедливость и безопасность, а люди, готовые убивать.

Россомахин убивал

Иван Россомахин никогда не оставлял сомнения в своих исключительных достоинствах, кроме, возможно, самого раннего возраста. В двадцать лет он пьяным влез в чужой дом и пытался задушить соседку. Отделался двумя неделями административки. Через год обнес сельский магазин, покусившись на 19 бутылок водки и консервы. Пока его искала полиция, избил знакомого лопатой и еще раз ограбил магазин. Отправился в колонию на три года.

После освобождения спустя считанные месяцы отобрал у женщины рюкзак. Добыча: бутылка молока «Вятушка» за 40 рублей и батон «Нарезной» за 26 рублей. Пока расследовали этого ограбление века, выяснилось, что убита соседка Россомахина.

Люди видели, как он перелезал на ее участок через забор, пытаясь срезать путь, отправляясь к другу на пьянку, а она кричала на него. Тут он уже получил те самые 14 лет, которые превратились в два: указом президента РФ Иван Россомахин был помилован в числе десятков тысяч зэков, отправившихся на фронт. Из них многие не вернулись, а он вернулся и снова убил.

Россомахин продолжает убивать

Перед убийством Юлии Буйских герой войны ярко проявил себя: на второй день после возвращения в родное село он по пьяни топором разбил стекла у машин на парковке и был отправлен на пять суток административного ареста. Местные полицейские обещали перепуганным жителям, как только Россомахин выйдет, сразу отправить его подальше от села. То ли наврали, то ли не успели.

Весной прошлого года еще живой тогда отец-основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя подвиги Ивана Россомахина, обещал «содействовать правоохранительным органам по поводу любого нашего бывшего бойца». Пригожина уже год нет в живых, а Россомахин живее всех живых и запросто еще может вернуться в родное село. Скольких он еще убьет на своем пьяном и диком пути, безнаказанно шагать по которому ему помогает родное государство?

Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции»
Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции» громкое заявление
01:21 1763
Генпрокуратура возбудила уголовное дело: проведены аресты чиновников
Генпрокуратура возбудила уголовное дело: проведены аресты чиновников
26 августа 2024, 19:23 9168
Апти-победоносец
Апти-победоносец видео
01:59 1260
Стало известно о судьбе спутницы и охранника Дурова
Стало известно о судьбе спутницы и охранника Дурова обновлено 01:38
01:38 2161
Россия захватывает новые территории в Украине
Россия захватывает новые территории в Украине о развитии ситуации
01:04 1777
В бакинском суде вспомнили о былых заслугах офицеров-коррупционеров
В бакинском суде вспомнили о былых заслугах офицеров-коррупционеров
26 августа 2024, 18:43 5064
Команда Пашиняна «выдавливает» прокремлевского олигарха
Команда Пашиняна «выдавливает» прокремлевского олигарха наш обзор
26 августа 2024, 22:54 3992
BMW – впереди. А Tesla хочет обойти, но какой ценой!
BMW – впереди. А Tesla хочет обойти, но какой ценой! наш комментарий
26 августа 2024, 18:30 4311
Дурову продлили арест
Дурову продлили арест обновлено 00:04
26 августа 2024, 00:04 7656
Левые захотели сместить Макрона
Левые захотели сместить Макрона обновлено 23:33
26 августа 2024, 23:33 1848
Поддерживает ли Пашинян призыв Путина из Баку?
Поддерживает ли Пашинян призыв Путина из Баку? наш комментарий
26 августа 2024, 21:13 4068

ЭТО ВАЖНО

Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции»
Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции» громкое заявление
01:21 1763
Генпрокуратура возбудила уголовное дело: проведены аресты чиновников
Генпрокуратура возбудила уголовное дело: проведены аресты чиновников
26 августа 2024, 19:23 9168
Апти-победоносец
Апти-победоносец видео
01:59 1260
Стало известно о судьбе спутницы и охранника Дурова
Стало известно о судьбе спутницы и охранника Дурова обновлено 01:38
01:38 2161
Россия захватывает новые территории в Украине
Россия захватывает новые территории в Украине о развитии ситуации
01:04 1777
В бакинском суде вспомнили о былых заслугах офицеров-коррупционеров
В бакинском суде вспомнили о былых заслугах офицеров-коррупционеров
26 августа 2024, 18:43 5064
Команда Пашиняна «выдавливает» прокремлевского олигарха
Команда Пашиняна «выдавливает» прокремлевского олигарха наш обзор
26 августа 2024, 22:54 3992
BMW – впереди. А Tesla хочет обойти, но какой ценой!
BMW – впереди. А Tesla хочет обойти, но какой ценой! наш комментарий
26 августа 2024, 18:30 4311
Дурову продлили арест
Дурову продлили арест обновлено 00:04
26 августа 2024, 00:04 7656
Левые захотели сместить Макрона
Левые захотели сместить Макрона обновлено 23:33
26 августа 2024, 23:33 1848
Поддерживает ли Пашинян призыв Путина из Баку?
Поддерживает ли Пашинян призыв Путина из Баку? наш комментарий
26 августа 2024, 21:13 4068
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться