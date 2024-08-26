Стране нужны люди, готовые убивать

В конце марта российские СМИ облетела жуткая новость. 29 марта в городе Вятские Поляны Кировской области 28-летний мужчина жестоко расправился с 85-летней женщиной, сначала изнасиловав ее, а затем нанеся множество колото-резаных ран. Жизнь Юлии Ивановны Буйских отнял вагнеровец, приехавший в соседнее село Новый Бурец в отпуск. На войну Иван Россомахин попал из колонии строгого режима, где должен был отбывать 14-летний срок за другое убийство, но отсидел лишь два года. В этот раз суд назначил убийце-рецидивисту 23 года лишения свободы, но уже через восемь дней Россомахин опять отправился воевать: 11 августа он прибыл в кировскую колонию, 19 августа убыл. Стране нужны не справедливость и безопасность, а люди, готовые убивать.

Иван Россомахин никогда не оставлял сомнения в своих исключительных достоинствах, кроме, возможно, самого раннего возраста. В двадцать лет он пьяным влез в чужой дом и пытался задушить соседку. Отделался двумя неделями административки. Через год обнес сельский магазин, покусившись на 19 бутылок водки и консервы. Пока его искала полиция, избил знакомого лопатой и еще раз ограбил магазин. Отправился в колонию на три года. После освобождения спустя считанные месяцы отобрал у женщины рюкзак. Добыча: бутылка молока «Вятушка» за 40 рублей и батон «Нарезной» за 26 рублей. Пока расследовали этого ограбление века, выяснилось, что убита соседка Россомахина. Люди видели, как он перелезал на ее участок через забор, пытаясь срезать путь, отправляясь к другу на пьянку, а она кричала на него. Тут он уже получил те самые 14 лет, которые превратились в два: указом президента РФ Иван Россомахин был помилован в числе десятков тысяч зэков, отправившихся на фронт. Из них многие не вернулись, а он вернулся и снова убил.