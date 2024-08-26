Стране нужны люди, готовые убивать
В конце марта российские СМИ облетела жуткая новость. 29 марта в городе Вятские Поляны Кировской области 28-летний мужчина жестоко расправился с 85-летней женщиной, сначала изнасиловав ее, а затем нанеся множество колото-резаных ран. Жизнь Юлии Ивановны Буйских отнял вагнеровец, приехавший в соседнее село Новый Бурец в отпуск. На войну Иван Россомахин попал из колонии строгого режима, где должен был отбывать 14-летний срок за другое убийство, но отсидел лишь два года.
В этот раз суд назначил убийце-рецидивисту 23 года лишения свободы, но уже через восемь дней Россомахин опять отправился воевать: 11 августа он прибыл в кировскую колонию, 19 августа убыл. Стране нужны не справедливость и безопасность, а люди, готовые убивать.
Иван Россомахин никогда не оставлял сомнения в своих исключительных достоинствах, кроме, возможно, самого раннего возраста. В двадцать лет он пьяным влез в чужой дом и пытался задушить соседку. Отделался двумя неделями административки. Через год обнес сельский магазин, покусившись на 19 бутылок водки и консервы. Пока его искала полиция, избил знакомого лопатой и еще раз ограбил магазин. Отправился в колонию на три года.
После освобождения спустя считанные месяцы отобрал у женщины рюкзак. Добыча: бутылка молока «Вятушка» за 40 рублей и батон «Нарезной» за 26 рублей. Пока расследовали этого ограбление века, выяснилось, что убита соседка Россомахина.
Люди видели, как он перелезал на ее участок через забор, пытаясь срезать путь, отправляясь к другу на пьянку, а она кричала на него. Тут он уже получил те самые 14 лет, которые превратились в два: указом президента РФ Иван Россомахин был помилован в числе десятков тысяч зэков, отправившихся на фронт. Из них многие не вернулись, а он вернулся и снова убил.
Перед убийством Юлии Буйских герой войны ярко проявил себя: на второй день после возвращения в родное село он по пьяни топором разбил стекла у машин на парковке и был отправлен на пять суток административного ареста. Местные полицейские обещали перепуганным жителям, как только Россомахин выйдет, сразу отправить его подальше от села. То ли наврали, то ли не успели.
Весной прошлого года еще живой тогда отец-основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя подвиги Ивана Россомахина, обещал «содействовать правоохранительным органам по поводу любого нашего бывшего бойца». Пригожина уже год нет в живых, а Россомахин живее всех живых и запросто еще может вернуться в родное село. Скольких он еще убьет на своем пьяном и диком пути, безнаказанно шагать по которому ему помогает родное государство?