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Второй день подряд ракетный удар по Украине: что известно

09:45 1814

Российские военные второй день подряд наносят массированный удар по Украине дронами «Шахед» и ракетами «Кинжал».

ГСЧС Украины сообщает, что российская ракета убила в отеле в Кривом Роге двух человек, пятеро ранены, еще двое могут быть под завалами. Отель «Аврора», по которому незадолго до полуночи ударила российская баллистическая ракета, находится в центре Кривого Рога. Рядом с ней торговый центр, магазины, ресторан, в соседнем квартале — здание городского совета и мэрии.

В Запорожье под ударами «Шахедов» один человек погиб, двое ранены. В двух районах Киева возникли пожары после взрывов. По предварительным данным, беспилотники нанесли семь ударов по городу Запорожье и Запорожскому району. Взрывной волной и обломками дронов были повреждены частные дома, зафиксированы возгорания. Всего за сутки войска РФ нанесли 208 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области, рассказал законный глава администрации Запорожской области Иван Федоров.

Представители ВСУ о последствиях ночных воздушных атак РФ пока не отчитывались.

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