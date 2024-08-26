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Володин разъяснил, кто «стоит» за арестом Дурова

09:51 1308

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что мессенджер Telegram — одна из интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. Поэтому он считает, что к аресту во Франции основателя мессенджера Павла Дурова причастны власти США.

По словам Володина, Госдеп и ЦРУ не могут заставить Telegram проводить премодерацию и «поставлять им данные». Спикер убежден, что в преддверии выборов президенту США Джо Байдену «важно взять Telegram под контроль».

«Государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал еще и эту платформу, или же ее работа все-таки не должна регулироваться в угоду политическим интересам США», - написал политик в Telegram.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, он находится под стражей. Дело, в рамках которого его задержали, касается 12 преступлений, связанных с соучастием в мошенничестве и распространении детской порнографии и других нарушениях. Президент Франции Эммануэль Макрон уверял, что в расследовании нет политики.

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