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Байрамов вылетел в Турцию: цели визита

09:57 695

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В рамках визита запланирована встреча Джейхуна Байрамова с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.

Накануне турецкие СМИ сообщили, что Байрамов в ходе однодневного визита в Турцию обсудит с Хаканом Фиданом мирный процесс между Баку и Ереваном. Министры также обсудят двусторонние отношения и региональные вопросы, а также нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном.

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