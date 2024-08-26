Байрамов вылетел в Турцию: цели визита
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.
В рамках визита запланирована встреча Джейхуна Байрамова с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.
Накануне турецкие СМИ сообщили, что Байрамов в ходе однодневного визита в Турцию обсудит с Хаканом Фиданом мирный процесс между Баку и Ереваном. Министры также обсудят двусторонние отношения и региональные вопросы, а также нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном.
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