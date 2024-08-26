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Арест Дурова привел к резкому росту популярности Telegram

10:12 556

Популярность мессенджера Telegram возросла после того, как его основатель Павел Дуров был задержан во Франции. Количество загрузок Telegram на устройства с iOS в мировом масштабе увеличилось на четыре процента за сутки, пишет издание TechCrunch.

Во Франции мессенджер Дурова 26 августа занял первое место по загрузкам в App Store в категории соцсетей и стал третьим в общем рейтинге приложений. В американском онлайн-магазине приложений для гаджетов Apple Telegram 26 августа одно время был вторым в категории соцсетей, но затем опустился на третье место.

В рейтинге лучших приложений App Store (в который не включаются игры) мессенджер поднялся с 18-го на восьмое место по популярности в США, сообщает сервис аналитики Appfigures.

Основатель Telegram был задержан по прилете в парижский аэропорт Ле-Бурже вечером 24 августа. По предварительным данным, его подозревают в совершении преступлений по 12 статьям, в том числе за соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок, хранении порнографического контента с несовершеннолетними, распространении наркотиков, хакерстве, мошенничестве и отказе делиться информацией с правоохранительными органами. Срок содержания Дурова под стражей продлен до среды.

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