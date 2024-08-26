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Боевые вертолеты Азербайджана ликвидировали противника

фото; видео
10:18 924

С вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана проведены учения с боевой стрельбой, сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, перед полетом были уточнены задачи на карте, проведены расчеты целей, до личного состава довели правила безопасности.

В соответствии с планом вертолетные подразделения совершили групповые вылеты с аэродрома базирования, выполнили задачи по уничтожению наземных целей условного противника на полигоне.

«В ходе учений, проведенных с целью совершенствования боевых навыков экипажей вертолетов, были успешно выполнены поставленные задачи», - заявили в оборонном ведомстве.

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