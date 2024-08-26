Эр-Рияд возмущен заявлениями израильского министра

Израильские «Детали» пишут, что в заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Саудовской Аравии, Бен-Гвир не упоминается по имени, но называется «министром в израильском оккупационном правительстве».

«Королевство подтверждает свое категорическое неприятие этих экстремистских и подстрекательских заявлений и свое неприятие продолжающихся провокаций чувств мусульман во всем мире», — говорится в заявлении.

«Королевство подчеркивает необходимость уважать исторический и правовой статус-кво в мечети Аль-Акса, возобновляя свой призыв к международному сообществу взять на себя ответственность за прекращение гуманитарной катастрофы, которую пережил братский палестинский народ, и задействовать серьезные механизмы для привлечения израильских должностных лиц к ответственности за продолжающиеся нарушения международных законов, норм и резолюций», – сказано там же.

Накануне Итамар Бен-Гвир сказал в интервью радиостанции «Галей ЦАХАЛ», что построил бы синагогу на Храмовой горе. Он добавил, что «его политика позволяет молиться на Храмовой горе» и что закон не делает различий для мусульман и евреев. Подобные заявления министра противоречат сложившемуся вокруг Храмовой горы статус-кво, согласно которому евреи могут подниматься на нее, но им запрещено там молиться.