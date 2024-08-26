Байден уверен: «Россия никогда не добьется успеха в Украине»

В заявлении Белого дома, которое цитирует «Голос Америки», говорится: «(26 августа – ред.) Россия запустила волны ракет и дронов по украинским городам и энергетической инфраструктуре. Украинские власти сообщают, что этот возмутительный акт привел к гибели мирных украинцев и был направлен на более чем два десятка критически важных энергетических объектов. Я осуждаю в самых жестких выражениях продолжающуюся войну России против Украины и ее попытки погрузить украинский народ во тьму. Хочу быть предельно ясным: Россия никогда не добьется успеха в Украине и дух украинского народа никогда не будет сломлен».

Байден подчеркнул, что «Соединенные Штаты продолжат возглавлять коалицию из более чем 50 стран в поддержку Украины. Эта коалиция предоставляет Украине крайне необходимое военное оборудование, включая системы противовоздушной обороны и перехватчики».

«Как я объявил на саммите НАТО в июле, Соединенные Штаты и наши союзники предоставили Украине оборудование для пяти дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны, и я переориентировал экспорт систем противовоздушной обороны США, чтобы они были отправлены в Украину в первую очередь. Соединенные Штаты также направляют Украине энергетическое оборудование для восстановления ее систем и укрепления устойчивости энергетической сети Украины», - заявил Байден.

По словам президента, «Соединенные Штаты будут поддерживать народ Украины до тех пор, пока он не одержит победу».