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Что происходит в поселке Бина...

фото; видео
11:52 2941

ОАО «Азеришыг» распространило пресс-релиз о реконструкции электросети в новостроящихся жилых массивах бакинского поселка Бина.

В сообщении говорится, что компания продолжает строительство современной электросети в регионах страны, а также в близлежащих к Баку населенных пунктах, в том числе и вновь построенных жилых массивах. В рамках этой программы уже установлены 20 из 27 новых трансформаторных пунктов, запланированных на территории Хазарского района.

На ряде комплектных трансформаторных пунктах ведутся завершающие работы. Восстанавливается и электросеть поселка Бина, у которой имеется около 45 тысяч абонентов. В поселке Бина спроектировано 9 новых силовых центров. Из них 5 уже завершено, 4 находятся в стадии завершения.

В жилом массиве «Бина Совхоз» также создается новый силовой центр в соответствии с потребностями абонентов. В поселке заменены линии электропередачи 0,4 и 6 кВ на новые, проложены изолированные провода, установлены современные опоры, заменены старые счетчики. Ведутся ремонтные работы на ВЛ 6/10 кВ с целью устранения трудностей в передаче электроэнергии на ряде участков.

ОАО «Азеришыг» продолжает восстановительные работы во всех регионах Азербайджана, а также в Карабахе и Восточном Зангезуре с целью обеспечения абонентов бесперебойной, стабильной электроэнергией и минимизации потерь электроэнергии.

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