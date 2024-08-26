ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область. Ситуация сложная
Вооруженные силы Украины пытаются прорвать границу в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы», — написал он в телеграм-канале.
Вблизи каких приграничных территорий ведутся бои, он не уточнил.
Минобороны России о попытках прорыва границы в Белгородской области не сообщало.
* * * 11:59
Вооруженные силы Украины пытаются прорваться в Белгородскую область, идут бои, пишут российские военные каналы.
В частности, у населенного пункта Нехотеевка ВСУ наступают силами 200 человек на нескольких БМП. Российские войска отбиваются и отвечают артиллерийским огнем.
Одновременно с этим около 300 украинских военных прорываются возле КПП «Шебекино», там также идет активный бой. Российские пограничники дают отпор, с воздуха их прикрывают вертолеты, обстреливающие группировку ВСУ, утверждают российские СМИ.