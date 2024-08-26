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ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область. Ситуация сложная

обновлено 12:57
12:57 4009

Вооруженные силы Украины пытаются прорвать границу в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы», — написал он в телеграм-канале.

Вблизи каких приграничных территорий ведутся бои, он не уточнил.

Минобороны России о попытках прорыва границы в Белгородской области не сообщало.

* * * 11:59

Вооруженные силы Украины пытаются прорваться в Белгородскую область, идут бои, пишут российские военные каналы.

В частности, у населенного пункта Нехотеевка ВСУ наступают силами 200 человек на нескольких БМП. Российские войска отбиваются и отвечают артиллерийским огнем.

Одновременно с этим около 300 украинских военных прорываются возле КПП «Шебекино», там также идет активный бой. Российские пограничники дают отпор, с воздуха их прикрывают вертолеты, обстреливающие группировку ВСУ, утверждают российские СМИ.

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