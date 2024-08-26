Kontakt дарит квартиру от Sea Breeze
В рамках акции «Шеш-Гоша», которая продлится весь сентябрь, Kontakt проводит розыгрыш элитной квартиры с видом на море от Sea Breeze. Эту замечательную новость на финальном мероприятии акции объявила популярная звезда Азербайджана Айгюн Кязымова.
Во время своей концертной программы на финальном вечере Кязымова сначала сообщила, что акция «Шеш-Гоша» продлевается до конца сентября. Затем она объявила прекрасную новость, которая добавила радости участникам: розыгрыш квартиры от Sea Breeze…
Следует отметить, что оригинальная форма презентации Народной артисткой розыгрыша квартиры также не осталась незамеченной участниками и зрителями, следившими за мероприятием в прямом эфире.
После этой новости акция «Шеш-Гоша» сети Kontakt, продолжающаяся уже много лет и ставшая известной в последние годы благодаря розыгрышу автомобиля, поднялась на совершенно новый уровень. Теперь в рамках акции разыгрывается не только автомобиль Toyota Corolla Cross, но и квартира с видом на море от Sea Breeze.
Принять участие в акции, чтобы получить этот невероятный шанс, очень просто. Так, совершив покупку на сумму более 300 манатов в магазинах Kontakt, вы автоматически становитесь участником розыгрыша как автомобиля, так и квартиры.
На сегодняшний день в рамках акции выиграно 137 926 манатов.
После покупки первые 3 броска одной игральной кости могут вернуть вам до 100% стоимости товара, а бросив две игральные кости 4-й и 5-й раз, вы можете выиграть, соответственно, автомобиль Toyota Corolla Cross и квартиру с видом на море от Sea Breeze.
Отметим, что если на последнем этапе «Шеш-Гоша» не выпадет, последний выигрыш (автомобиль) остается в силе. На прошедшем мероприятии был разыгран первый автомобиль, и выигравший его финалист Кочари Пириев в сентябре также поборется за квартиру.
С акцией сети Kontakt мечта о великолепной квартире с видом на море от Sea Breeze может стать реальностью. Итак, теперь ваша очередь.
Более подробную информацию об условиях можно получить, перейдя по ссылке.