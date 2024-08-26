Kontakt дарит квартиру от Sea Breeze

Во время своей концертной программы на финальном вечере Кязымова сначала сообщила, что акция «Шеш-Гоша» продлевается до конца сентября . Затем она объявила прекрасную новость, которая добавила радости участникам: розыгрыш квартиры от Sea Breeze …

В рамках акции «Шеш-Гоша», которая продлится весь сентябрь, Kontakt проводит розыгрыш элитной квартиры с видом на море от Sea Breeze . Эту замечательную новость на финальном мероприятии акции объявила популярная звезда Азербайджана Айгюн Кязымова.

Следует отметить, что оригинальная форма презентации Народной артисткой розыгрыша квартиры также не осталась незамеченной участниками и зрителями, следившими за мероприятием в прямом эфире.

После этой новости акция «Шеш-Гоша» сети Kontakt, продолжающаяся уже много лет и ставшая известной в последние годы благодаря розыгрышу автомобиля, поднялась на совершенно новый уровень. Теперь в рамках акции разыгрывается не только автомобиль Toyota Corolla Cross, но и квартира с видом на море от Sea Breeze.

Принять участие в акции, чтобы получить этот невероятный шанс, очень просто. Так, совершив покупку на сумму более 300 манатов в магазинах Kontakt, вы автоматически становитесь участником розыгрыша как автомобиля, так и квартиры.

На сегодняшний день в рамках акции выиграно 137 926 манатов.

После покупки первые 3 броска одной игральной кости могут вернуть вам до 100% стоимости товара, а бросив две игральные кости 4-й и 5-й раз, вы можете выиграть, соответственно, автомобиль Toyota Corolla Cross и квартиру с видом на море от Sea Breeze.

Отметим, что если на последнем этапе «Шеш-Гоша» не выпадет, последний выигрыш (автомобиль) остается в силе. На прошедшем мероприятии был разыгран первый автомобиль, и выигравший его финалист Кочари Пириев в сентябре также поборется за квартиру.

С акцией сети Kontakt мечта о великолепной квартире с видом на море от Sea Breeze может стать реальностью. Итак, теперь ваша очередь.

Более подробную информацию об условиях можно получить, перейдя по ссылке.