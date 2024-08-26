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Израиль причастен к аресту Дурова?

12:22 2140

Ежедневная турецкая газета Sabah, входящая в холдинг, принадлежащий Ахмету Чалыку, которого называют близким соратником президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, выдвинула оригинальную версию причины ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

В статье под названием "Израиль попросил, Франция арестовала" журналисты этого издания проинформировали читателей, что за задержанием владельца Telegram стоит еврейское государство.

По версии журналистов Sabah, связь Израиля с арестом бизнесмена "вызвала большой резонанс во всем мире". Турецкие журналисты отмечают: в последние дни в Telegram появилось множество визуальных материалов, на которых запечатлены "военные преступления, касающиеся варварского геноцида Израиля в секторе Газа".

Этот факт вызвал тревогу властей в Иерусалиме, обратившихся к руководству мессенджера с просьбой заблокировать распространение данной информации. Менеджеры Telegram отклонили запрос о цензуре, а после этого Дурова арестовали в Париже.

Sabah приводит еще одно доказательство "еврейского следа". Журналисты утверждают, что в апреле этого года телеграм-канал DDoSecrets выложил массив данных, который мог спровоцировать скандал, подобный случившемуся после разоблачений Wikileaks.

В Сеть попало порядка миллиона документов, содержащих персональную информацию высокопоставленных израильских чиновников, их конфиденциальную переписку, а также внутренние и секретные документы министерств еврейского государства.

На основании этих данных британская газета The Guardian писала, что израильские официальные лица пытались обойти закон об иностранных агентах в США.

По версии Sabah, Иерусалим сумел заблокировать распространение этой информации в Израиле и странах Запада, а также договорился о молчании с руководством корпорации Meta, которой принадлежат популярные соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

Израильтяне якобы давили и на Дурова, пытаясь предотвратить распространение данных DDoSecrets в Telegram, однако этот мессенджер остался "нейтральной платформой" и не стал блокировать публикацию.

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