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Генерал Оруджев подал на кассацию

«Тертерское дело»
Инара Рафикгызы
12:22 1564

Осужденный по «Тертерскому делу» генерал-майор Бекир Оруджев подал апелляционную жалобу в Верховный суд.

Как сообщает haqqin.az, дело находится в производстве судьи Таира Кязымова. Генерал требует вынести ему оправдательный приговор.

Вместе с Оруджевым кассационные жалобы подали осужденные вместе с ним Ульви Рашидов и Рахиб Мамедов.

Отметим, что решением Бакинского апелляционного суда Бекир Оруджев был приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, Зия Кязымов и Ульви Рашидов – к 9 годам и 2 месяцам, а Рахиб Мамедов – к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы.

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