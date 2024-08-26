Генерал Оруджев подал на кассацию
Осужденный по «Тертерскому делу» генерал-майор Бекир Оруджев подал апелляционную жалобу в Верховный суд.
Как сообщает haqqin.az, дело находится в производстве судьи Таира Кязымова. Генерал требует вынести ему оправдательный приговор.
Вместе с Оруджевым кассационные жалобы подали осужденные вместе с ним Ульви Рашидов и Рахиб Мамедов.
Отметим, что решением Бакинского апелляционного суда Бекир Оруджев был приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, Зия Кязымов и Ульви Рашидов – к 9 годам и 2 месяцам, а Рахиб Мамедов – к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы.