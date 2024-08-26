Песков заявил, что дело Дурова может стать политическим

Дело задержанного в Париже основателя Telegram Павла Дурова можно будет считать политическим, если власти Франции не смогут представить серьезных доказательств выдвинутых в адрес предпринимателя обвинений. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Обвинения действительно предъявлены очень серьезные, они требуют не менее серьезной доказательной базы, - отметил представитель Кремля. - В противном случае будет налицо прямая попытка ограничения свободы коммуникаций и, можно даже сказать, прямого запугивания руководителя крупной компании. То есть налицо будет именно политика, наличие которой вчера в этой истории отрицал господин [президент Франции Эммануэль Макрон».

Он отметил, что РФ готова оказывать поддержку Дурову как россиянину, однако ситуация осложнена тем, что предприниматель обладает и французским гражданством.

«Мы надеемся, что господин Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты. Естественно, с учетом его российского гражданства мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие, но здесь ситуация осложнена также тем, что он является и гражданином Франции тоже», - заключил Песков.