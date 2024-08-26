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Чемпионат Азербайджана по гребле в Мингячевире

12:50 254

3-4 сентября состоится чемпионат Азербайджана по академической гребле, байдаркам и каноэ, организованный Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией каноэ и гребли.

Как сообщили в пресс-службе федерации, в соревнованиях, которые пройдут в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» в городе Мингячевире, примут участие свыше 100 спортсменов из Баку и Мингячевира.

Байдарочники и каноисты будут состязаться на одно- и двухместных лодках на дистанциях 200, 500 и 1000 метров, а академические гребцы – на одно-, двух- и четырехместных лодках на дистанциях 1000 и 1500 метров.

Отметим, что чемпионат Азербайджана носит подготовительно-отборочный характер к традиционному международному турниру «Мингячевирская регата – 2024», который пройдет в октябре.

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