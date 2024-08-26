USD 1.7000
EUR 1.8986
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Новость дня
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

Нарышкин надеется, что Дуров будет держать язык за зубами

12:50 2056

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин полагает, что основатель Telegram Павел Дуров после задержания во Франции «не допустит передачу Западу чувствительной информации».

«Я очень рассчитываю, что он этого не допустит», - отметил глава СВР, отвечая на вопрос, есть ли опасения передачи Дуровым чувствительной для России информации.

Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции»
Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции» громкое заявление
01:21 9960
Американец хотел отправить в Иран запчасти для истребителей
Американец хотел отправить в Иран запчасти для истребителей
13:50 254
ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область. Ситуация сложная
ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область. Ситуация сложная обновлено 12:57
12:57 4028
Россия захватывает все новые территории в Украине
Россия захватывает все новые территории в Украине обновлено 13:26
13:26 8010
Нарышкин надеется, что Дуров будет держать язык за зубами
Нарышкин надеется, что Дуров будет держать язык за зубами
12:50 2057
Песков заявил, что дело Дурова может стать политическим
Песков заявил, что дело Дурова может стать политическим обновлено 13:47
13:47 1162
Генерал Оруджев подал на кассацию
Генерал Оруджев подал на кассацию «Тертерское дело»
12:22 1566
Израиль причастен к аресту Дурова?
Израиль причастен к аресту Дурова?
12:22 2145
При Трампе нефть будет стоить как вода
При Трампе нефть будет стоить как вода наш комментарий
11:16 2298
Команда Пашиняна «выдавливает» прокремлевского олигарха
Команда Пашиняна «выдавливает» прокремлевского олигарха наш обзор; все еще актуально
26 августа 2024, 22:54 9152
Ильхам Алиев поздравляет Майю Санду
Ильхам Алиев поздравляет Майю Санду
11:44 1697

ЭТО ВАЖНО

Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции»
Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции» громкое заявление
01:21 9960
Американец хотел отправить в Иран запчасти для истребителей
Американец хотел отправить в Иран запчасти для истребителей
13:50 254
ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область. Ситуация сложная
ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область. Ситуация сложная обновлено 12:57
12:57 4028
Россия захватывает все новые территории в Украине
Россия захватывает все новые территории в Украине обновлено 13:26
13:26 8010
Нарышкин надеется, что Дуров будет держать язык за зубами
Нарышкин надеется, что Дуров будет держать язык за зубами
12:50 2057
Песков заявил, что дело Дурова может стать политическим
Песков заявил, что дело Дурова может стать политическим обновлено 13:47
13:47 1162
Генерал Оруджев подал на кассацию
Генерал Оруджев подал на кассацию «Тертерское дело»
12:22 1566
Израиль причастен к аресту Дурова?
Израиль причастен к аресту Дурова?
12:22 2145
При Трампе нефть будет стоить как вода
При Трампе нефть будет стоить как вода наш комментарий
11:16 2298
Команда Пашиняна «выдавливает» прокремлевского олигарха
Команда Пашиняна «выдавливает» прокремлевского олигарха наш обзор; все еще актуально
26 августа 2024, 22:54 9152
Ильхам Алиев поздравляет Майю Санду
Ильхам Алиев поздравляет Майю Санду
11:44 1697
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться