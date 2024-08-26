Нарышкин надеется, что Дуров будет держать язык за зубами
12:50 2056
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин полагает, что основатель Telegram Павел Дуров после задержания во Франции «не допустит передачу Западу чувствительной информации».
«Я очень рассчитываю, что он этого не допустит», - отметил глава СВР, отвечая на вопрос, есть ли опасения передачи Дуровым чувствительной для России информации.
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