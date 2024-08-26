Закрывается одна из бакинских улиц
12:57 1335
С сегодняшнего дня будет полностью ограничено движение транспорта на улице Гасан бека Зардаби в Ясамальском районе Баку (от улицы Асада Ахмедова в направлении круга «Гялябя»), сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Ограничения связаны с ремонтными работами, ведомство просит водителей использовать альтернативные маршруты.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!