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Закрывается одна из бакинских улиц

12:57 1335

С сегодняшнего дня будет полностью ограничено движение транспорта на улице Гасан бека Зардаби в Ясамальском районе Баку (от улицы Асада Ахмедова в направлении круга «Гялябя»), сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Ограничения связаны с ремонтными работами, ведомство просит водителей использовать альтернативные маршруты.

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