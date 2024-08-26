Азербайджанскому призеру Олимпиады вручили 2 миллиона в Дагестане

Азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов, ставший бронзовым призером Олимпиады в Париже в весовой категории до 97 кг, награжден в Дагестане.

Президент Федерации борьбы Дагестана, бизнесмен Омар Муртузалиев устроил в Каспийске торжественный прием в честь дагестанских победителей и призеров Олимпийских игр, представлявших различные страны.

Разамбек Жамалов, выступавший за Узбекистан, Ахмед Тажудинов, представлявший Бахрейн, и Магомед Рамазанов, защищавший честь Болгарии, выиграли золото. А Магомедхан Магомедов и «грек» Даурен Куруглиев завоевали бронзовые награды.

Победители Игр-2024 получили от Муртузалиева премию в 5 млн рублей, призеры, в том числе и Магомедов, - в 2 млн рублей (примерно 37 тысяч манатов).

Президент Федерации борьбы Дагестана не оставил без внимания и дагестанских борцов сборной России, которые завоевали лицензии на Олимпийские игры, но Международный олимпийский комитет запретил им выступать. Они получили по 1 млн рублей.

Напомним, что в Азербайджане Магомедхан Магомедов удостоился от государства и Национального олимпийского комитета премии в размере 150 тысяч манатов.