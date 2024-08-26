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Лукашенко заявил, что у Беларуси «очень тяжелый период»

13:10 742

Беларусь переживает очень сложный период, когда приходится держать в поле зрения события в Украине и планы Запада по дестабилизации обстановки. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Мы живем в сложнейшее время. Я не говорю о том, что на юге у нас война идет. Что эти бешеные на Западе готовят против нас. Мы должны это держать в поле зрения», - приводит слова Лукашенко БелТА.

Также, продолжил он, следует иметь в виду, что «надо в этой ситуации страну, махину эту, развернуть с Запада на Восток». «Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава богу, у нас это получается, но это тяжелейшая работа», - сказал президент Беларуси.

«Хочу, чтобы вы понимали: страна живет в очень тяжелый период, вопрос «или – или», - заявил Лукашенко.

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