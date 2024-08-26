Рекордные результаты приема в вузы Азербайджана
2024-2025 учебный год стал рекордным за последние годы с точки зрения приема в вузы, о чем свидетельствуют данные Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана.
По итогам первого тура конкурса на поступление в высшие учебные заведения на бакалавриат на 2024-2025 учебный год студентами стали 55 656 человек, это рекордный показатель.
Всего в выборе специальностей в вузы приняли участие 82 883 человека. Из них 55 656 человек (в том числе 7 287 суббакалавров) приняты в высшие учебные заведения. Из этого числа 27 117 человек (в том числе 1 579 суббакалавров) получили право на обучение на основе государственного заказа, 28 539 человек (в том числе 5 708 суббакалавров) - на обучение на платной основе.
В этом году впервые был осуществлен набор в Карабахский, Турецко-Азербайджанский и Итальяно-Азербайджанский университеты.
Карабахский университет
По информации Карабахского университета, всего в университет поступило 1104 студента. По предварительной информации, плановые места в Карабахском университете практически заполнены. Средний балл поступления по I группе специальностей составил 475,5, а самый высокий результат зафиксирован по специальности «Педагог математики» – 659,9 балла. Один абитуриент, победивший на олимпиаде, был принят на специальность «Электротехника и электроника» вне конкурса. Средний балл поступления по II группе специальностей составил 396,7, а самый высокий результат зафиксирован по специальности «Финансы» - 641,7 балла.
Средний балл поступления по III группе специальностей составил 531,3, а самый высокий результат зафиксирован по специальности «Правоведение» - 683,8 балла. Следует отметить, что проходной балл по специальности «Правоведение» в университете составил 609,4, а по специальности «Преподавание иностранного языка (английского)» – 538,7. Средний балл поступления студентов по специальности (Психология) в IV группе специальностей составил 470,0. Наивысший результат составил 570,6 балла.
В целом средний проходной балл студентов, поступивших в Карабахский университет по I-IV группам специальностей, составил 467,6. Всего в Карабахский университет на V группу специальностей, требующую сдачи экзаменов по особым способностям, приняты 124 студента.
Согласно информации, в Карабахский университет принят 101 абитуриент с оценкой выше 600 баллов. В университете в первый учебный год будет осуществляться подготовка кадров по 27 специальностям на уровне бакалавриата.
Турецко-Азербайджанский Университет
Также объявлены результаты приема студентов в Турецко-Азербайджанский университет. По итогам с нового учебного года 87 человек будут получать высшее образование в Турецко-Азербайджанском университете. 30 студентов будут изучать компьютерную инженерию, 30 — промышленную инженерию и 27 — пищевую инженерию. Наивысший балл по компьютерной инженерии 684,9, самый низкий балл 641,6, высший балл по промышленной инженерии 663,7, а самый низкий балл- 544,4, высший балл по пищевой инженерии 632,8, а самый низкий балл - 452,1 балла.
Университет будет работать в партнерстве с Азербайджанским техническим университетом и Турецким Ближневосточным техническим университетом, Стамбульским техническим университетом и Университетом Хаджеттепе. Обучение в области компьютерной инженерии будет осуществляться на основе программ Ближневосточного технического университета Турции (ODTÜ), промышленной инженерии - Стамбульского технического университета (ITU) и Университета Хаджеттепе в области пищевой инженерии.
Итало-Азербайджанский университет
Также в этом учебном году первые 200 студентов бакалавриата, поступивших в Итало-Азербайджанский университет, приступят к занятиям. Прием в Итало-Азербайджанский университет осуществлен по следующим специальностям:
- Электротехника и электроника (программа двойного диплома с Туринским политехническим университетом),
- Пищевые технологии (совместно с Болонским университетом),
- Сельскохозяйственные технологии (совместно с Болонским университетом),
- Архитектура (в сотрудничестве с Миланским политехническим университетом),
- Дизайн интерьера (совместно с Миланским политехническим университетом).
Проходной балл по специальности «Пищевая инженерия» составил 468, по «Агрономии» 300, по «Архитектуре» 553, по специальности «Дизайн интерьера» - 244.
Данные результаты еще раз свидетельствуют о повышении доступности высшего образования в нашей стране, создании новых моделей университетов в соответствии с потребностями рынка труда и мировыми тенденциями и, как следствие, расширении возможностей выбора специальностей и университетов для молодых людей.
В «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы», утвержденной Указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 22 июля 2022 года, одной из целей является «Доступность и комплексность высшего образования, в том числе увеличение количества мест по государственному заказу».
Предварительные итоги приема студентов на 2024-2025 учебный год свидетельствуют о значительном прогрессе, который наблюдается в направлении достижения этой задачи.