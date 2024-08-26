Рекордные результаты приема в вузы Азербайджана

2024-2025 учебный год стал рекордным за последние годы с точки зрения приема в вузы, о чем свидетельствуют данные Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана. По итогам первого тура конкурса на поступление в высшие учебные заведения на бакалавриат на 2024-2025 учебный год студентами стали 55 656 человек, это рекордный показатель. Всего в выборе специальностей в вузы приняли участие 82 883 человека. Из них 55 656 человек (в том числе 7 287 суббакалавров) приняты в высшие учебные заведения. Из этого числа 27 117 человек (в том числе 1 579 суббакалавров) получили право на обучение на основе государственного заказа, 28 539 человек (в том числе 5 708 суббакалавров) - на обучение на платной основе.

В этом году впервые был осуществлен набор в Карабахский, Турецко-Азербайджанский и Итальяно-Азербайджанский университеты. Карабахский университет По информации Карабахского университета, всего в университет поступило 1104 студента. По предварительной информации, плановые места в Карабахском университете практически заполнены. Средний балл поступления по I группе специальностей составил 475,5, а самый высокий результат зафиксирован по специальности «Педагог математики» – 659,9 балла. Один абитуриент, победивший на олимпиаде, был принят на специальность «Электротехника и электроника» вне конкурса. Средний балл поступления по II группе специальностей составил 396,7, а самый высокий результат зафиксирован по специальности «Финансы» - 641,7 балла. Средний балл поступления по III группе специальностей составил 531,3, а самый высокий результат зафиксирован по специальности «Правоведение» - 683,8 балла. Следует отметить, что проходной балл по специальности «Правоведение» в университете составил 609,4, а по специальности «Преподавание иностранного языка (английского)» – 538,7. Средний балл поступления студентов по специальности (Психология) в IV группе специальностей составил 470,0. Наивысший результат составил 570,6 балла. В целом средний проходной балл студентов, поступивших в Карабахский университет по I-IV группам специальностей, составил 467,6. Всего в Карабахский университет на V группу специальностей, требующую сдачи экзаменов по особым способностям, приняты 124 студента. Согласно информации, в Карабахский университет принят 101 абитуриент с оценкой выше 600 баллов. В университете в первый учебный год будет осуществляться подготовка кадров по 27 специальностям на уровне бакалавриата.