Украина передаст США список целей в России

Киев готов предоставить Вашингтону список целей большой дальности в России, которые могут быть поражены американским дальнобойным оружием, пишет Politico.

По словам трех источников, знакомых с ситуацией, на этой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров и старший советник президента Андрей Ермак предпримут последнюю попытку убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского дальнобойного оружия. Украинские чиновники передадут администрации президента Джо Байдена детальный список целей для возможного удара.

«Не должно быть никаких ограничений на дальность оружия для Украины. Защитники жизни не должны сталкиваться с ограничениями в вопросе оружия», — говорил ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.

По словам источников издания, украинские власти уже несколько раз просили администрацию Байдена снять ограничения на использование американских ракет для более эффективного наступления внутри России. В Вашингтоне полагают, что снятие ограничений может спровоцировать Москву на более агрессивные действия в Украине.

При этом американские чиновники отмечают, что с учетом перемещения российских ключевых целей вне досягаемости стратегическое преимущество «в снятии ограничений невелико». Вашингтон считает, что Киев не располагает достаточным количеством тактических ракетных систем для дальнобойных ракет, так как Украина использует их для наступления в Крыму, а кроме того, США имеют ограниченный запас ракет ATACMS, уточняют собеседники Politico.