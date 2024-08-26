От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили
«Хезболла» и израильские силы обменялись ударами через ливано-израильскую границу.
Чуть начало рассветать, а ракетные установки «Хезболлы» уже выдвинулись на исходные позиции, и командиры расчетов то и дело поглядывали на часы, дожидаясь, когда они покажут 5:00, время начала атаки. Но в 4:45 в воздухе появились истребители израильских ВВС, которые тщательно и качественно, как в тире, отработали по позициям «Хезболлы».
Итог был предсказуем: из 1500 ракет расчеты «Хезболлы» сумели запустить только около трехсот, с которыми легко справился «Железный купол», пропустив только две. Одна из которых взорвалась где-то в Средиземном море, а вторая попала… в курятник, убив и ранив несколько несчастных куриц.
Собственно, на этом и завершилась эта история, которую функционеры «Хезболлы» пытались поначалу продать «в качестве основного ответа на сионистскую агрессию в южном пригороде Бейрута, которая привела к мученической смерти великого полководца Фуада Шукра».
Что примечательно, про курятник уже стало известно, а пропагандисты движения продолжали утверждать, что «моджахеды исламского сопротивления нанесли воздушный удар с использованием большого количества беспилотников, нацеленных вглубь сионистского образования, на стратегическую военную цель, о которой будет объявлено позже».
По всей видимости, методички по «правильному» освещению атаки были написаны заранее, и пропагандисты не стали их менять – не пропадать же добру. Да и что-то говорить по этому поводу надо было, не признавать же на весь мир, что оконфузились. Ладно, хоть не заявили, что именно курятник и был «стратегической военной целью», ради которого все и затевалось.
Алармисты, которые из-за каждого «чиха» на Ближнем Востоке начинают голосить о неизбежности Третьей мировой войны, которая начнется из-за конфликта в этом регионе, упорно отказываются признавать тот факт, что «непримиримые» противники Израиля из «Хезболлы» и в Тегеране полномасштабной войны с ним стараются всяческими способами избежать. В том числе из-за разницы в военном потенциале.
Оказать ожесточенное сопротивление в том случае, если Израиль вторгнется в Южный Ливан, они вполне в состоянии. И даже добиться успеха в отражении этой агрессии. Но атаковать первыми – это совершать откровенное самоубийство, к чему ни сама «Хезболла, ни ее иранские спонсоры явно не готовы.
А для «горячих голов», требующих удара по «сионистскому образованию», вполне можно обойтись и демонстративными атаками на израильские курятники. Так и воюют, так и «бескомпромиссно противостоят». Причем с завидной регулярностью, что порождает конспирологические версии о том, что между «Хезболлой» и израильтянами существуют некие секретные договоренности на этот счет, что исключает полномасштабную войну между ними.
Поэтому не стоит в случае какого-либо обострения впадать в панику. Конфликты и обстрелы – скучные будни отношений еврейского государства и «Хезболлы», своего рода нормальность, длящаяся десятилетиями, ставшая привычной и определяющая правила поведения местных игроков.
Другое дело, что сама по себе эта «нормальность» ненормальна, и расслабляться по этому поводу никому не стоит. Поскольку полыхнуть может в любой момент, просто потому, что кого-то из игроков может «сорвать с тормозов». Но пока признаков этого нет.
Потому тему с «местью» и ответными ударами можно считать закрытой, чтобы не говорили по этому поводу местные политики из «Хезболлы», Израиля и Ирана. Все окончилось операцией «Жареная курица». Право слово, не самый печальный финал истории про «месть».