От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили

«Хезболла» и израильские силы обменялись ударами через ливано-израильскую границу. Чуть начало рассветать, а ракетные установки «Хезболлы» уже выдвинулись на исходные позиции, и командиры расчетов то и дело поглядывали на часы, дожидаясь, когда они покажут 5:00, время начала атаки. Но в 4:45 в воздухе появились истребители израильских ВВС, которые тщательно и качественно, как в тире, отработали по позициям «Хезболлы». Итог был предсказуем: из 1500 ракет расчеты «Хезболлы» сумели запустить только около трехсот, с которыми легко справился «Железный купол», пропустив только две. Одна из которых взорвалась где-то в Средиземном море, а вторая попала… в курятник, убив и ранив несколько несчастных куриц.

Собственно, на этом и завершилась эта история, которую функционеры «Хезболлы» пытались поначалу продать «в качестве основного ответа на сионистскую агрессию в южном пригороде Бейрута, которая привела к мученической смерти великого полководца Фуада Шукра». Что примечательно, про курятник уже стало известно, а пропагандисты движения продолжали утверждать, что «моджахеды исламского сопротивления нанесли воздушный удар с использованием большого количества беспилотников, нацеленных вглубь сионистского образования, на стратегическую военную цель, о которой будет объявлено позже». По всей видимости, методички по «правильному» освещению атаки были написаны заранее, и пропагандисты не стали их менять – не пропадать же добру. Да и что-то говорить по этому поводу надо было, не признавать же на весь мир, что оконфузились. Ладно, хоть не заявили, что именно курятник и был «стратегической военной целью», ради которого все и затевалось. Алармисты, которые из-за каждого «чиха» на Ближнем Востоке начинают голосить о неизбежности Третьей мировой войны, которая начнется из-за конфликта в этом регионе, упорно отказываются признавать тот факт, что «непримиримые» противники Израиля из «Хезболлы» и в Тегеране полномасштабной войны с ним стараются всяческими способами избежать. В том числе из-за разницы в военном потенциале.