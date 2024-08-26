Американец хотел отправить в Иран запчасти для истребителей

Как сообщается, 68-летний Джеффри Ченс Надер в 2023 году в нарушение санкций США против Ирана объединился с группой лиц с целью незаконного экспорта различных запасных частей для самолетов в эту страну. Он был арестован ФРБ за попытку незаконного экспорта 35 наименований запасных частей, включая запасные части для истребителей F-4.

Надер действовал по заказам клиентов в Иране и координировал закупки для них, заявило министерство юстиции. Предполагается, что он заявил поставщикам из США, что его компания Pro Aero Capital была конечным потребителем деталей. Компания базируется в Лонг-Бич, Калифорния, ее веб-сайт в настоящее время неактивен.

«Иран не имеет права использовать детали и компоненты, произведенные в США, для поддержания своих самолетов и беспилотников в воздухе», — сказал Мэтью С. Аксельрод, помощник секретаря по контролю за экспортом в Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США.