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Американец хотел отправить в Иран запчасти для истребителей

Отдел информации
13:50 273

Министерство юстиции США сообщило о задержании человека, который пытался отправить в Иран запчасти американского производства для самолетов, включая истребители.

Как сообщается, 68-летний Джеффри Ченс Надер в 2023 году в нарушение санкций США против Ирана объединился с группой лиц с целью незаконного экспорта различных запасных частей для самолетов в эту страну. Он был арестован ФРБ за попытку незаконного экспорта 35 наименований запасных частей, включая запасные части для истребителей F-4.

Надер действовал по заказам клиентов в Иране и координировал закупки для них, заявило министерство юстиции. Предполагается, что он заявил поставщикам из США, что его компания Pro Aero Capital была конечным потребителем деталей. Компания базируется в Лонг-Бич, Калифорния, ее веб-сайт в настоящее время неактивен.

«Иран не имеет права использовать детали и компоненты, произведенные в США, для поддержания своих самолетов и беспилотников в воздухе», — сказал Мэтью С. Аксельрод, помощник секретаря по контролю за экспортом в Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США.

Иранцы до сих пор используют истребители F-4, купленные еще шахом

«Остановка этих товаров до того, как они попадут к нашим противникам, как это произошло в данном случае, демонстрирует реальное воздействие, которое мы оказываем через Ударную группу по прорывным технологиям».

Прокурор Мэтью М. Грейвс из округа Колумбия добавил, что «продолжающиеся поставки Ираном России беспилотников и других технологий» также показывают, почему США должны помешать Ирану получать детали, услуги и технологии американского производства.

Отметим, что Иран пытается приобретать запчасти для пассажирских самолетов Boeing американского производства либо на черном рынке, либо через третьи страны. Однако гражданский авиационный парк Ирана значительно устарел, поскольку найти запасные части для старых самолетов не так уж и просто, а закупка новых из-за санкций невозможна. Военно-воздушные силы Ирана до сих пор используют истребители F-4, приобретенные у США в 1970-х годах, то есть во времена шахского правления, и пытаются продлить срок их службы с помощью запчастей, приобретенных незаконным путем.

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