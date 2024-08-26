МЧС выявило опасную газозаправочную станцию

Инспекторы Государственного агентства по безопасному ведению работ в промышленности и горнодобывающему контролю Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провели плановую проверку на заправочной станции, принадлежащей малому предприятию «Тогрул» в селе Хатаи Агстафинского района.

В сообщении пресс-службы МЧС говорится, что в ходе проверки на участке были выявлены нарушения, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей. Выяснилось, что на пункте заправки сжиженным газом истек срок эксплуатации одной единицы мощности, не проведены полные технические осмотры оборудования, не проверены контрольно-измерительные приборы и защитные устройства.

Учитывая невозможность немедленного устранения выявленных дефектов, эксплуатация станции приостановлена. Предпринимателю представили экземпляр акта с перечнем нарушений, которые необходимо устранить для возобновления работы газозаправочной станции.