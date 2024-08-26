USD 1.7000
EUR 1.8986
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Новость дня
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

МЧС выявило опасную газозаправочную станцию

фото; видео
13:56 170

Инспекторы Государственного агентства по безопасному ведению работ в промышленности и горнодобывающему контролю Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провели плановую проверку на заправочной станции, принадлежащей малому предприятию «Тогрул» в селе Хатаи Агстафинского района.

В сообщении пресс-службы МЧС говорится, что в ходе проверки на участке были выявлены нарушения, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей. Выяснилось, что на пункте заправки сжиженным газом истек срок эксплуатации одной единицы мощности, не проведены полные технические осмотры оборудования, не проверены контрольно-измерительные приборы и защитные устройства.

Учитывая невозможность немедленного устранения выявленных дефектов, эксплуатация станции приостановлена. Предпринимателю представили экземпляр акта с перечнем нарушений, которые необходимо устранить для возобновления работы газозаправочной станции.

Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции»
Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции» громкое заявление
01:21 9964
Американец хотел отправить в Иран запчасти для истребителей
Американец хотел отправить в Иран запчасти для истребителей
13:50 279
ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область. Ситуация сложная
ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область. Ситуация сложная обновлено 12:57
12:57 4054
Россия захватывает все новые территории в Украине
Россия захватывает все новые территории в Украине обновлено 13:26
13:26 8024
Нарышкин надеется, что Дуров будет держать язык за зубами
Нарышкин надеется, что Дуров будет держать язык за зубами
12:50 2074
Песков заявил, что дело Дурова может стать политическим
Песков заявил, что дело Дурова может стать политическим обновлено 13:47
13:47 1170
Генерал Оруджев подал на кассацию
Генерал Оруджев подал на кассацию «Тертерское дело»
12:22 1576
Израиль причастен к аресту Дурова?
Израиль причастен к аресту Дурова?
12:22 2154
При Трампе нефть будет стоить как вода
При Трампе нефть будет стоить как вода наш комментарий
11:16 2300
Команда Пашиняна «выдавливает» прокремлевского олигарха
Команда Пашиняна «выдавливает» прокремлевского олигарха наш обзор; все еще актуально
26 августа 2024, 22:54 9157
Ильхам Алиев поздравляет Майю Санду
Ильхам Алиев поздравляет Майю Санду
11:44 1703

ЭТО ВАЖНО

Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции»
Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции» громкое заявление
01:21 9964
Американец хотел отправить в Иран запчасти для истребителей
Американец хотел отправить в Иран запчасти для истребителей
13:50 279
ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область. Ситуация сложная
ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область. Ситуация сложная обновлено 12:57
12:57 4054
Россия захватывает все новые территории в Украине
Россия захватывает все новые территории в Украине обновлено 13:26
13:26 8024
Нарышкин надеется, что Дуров будет держать язык за зубами
Нарышкин надеется, что Дуров будет держать язык за зубами
12:50 2074
Песков заявил, что дело Дурова может стать политическим
Песков заявил, что дело Дурова может стать политическим обновлено 13:47
13:47 1170
Генерал Оруджев подал на кассацию
Генерал Оруджев подал на кассацию «Тертерское дело»
12:22 1576
Израиль причастен к аресту Дурова?
Израиль причастен к аресту Дурова?
12:22 2154
При Трампе нефть будет стоить как вода
При Трампе нефть будет стоить как вода наш комментарий
11:16 2300
Команда Пашиняна «выдавливает» прокремлевского олигарха
Команда Пашиняна «выдавливает» прокремлевского олигарха наш обзор; все еще актуально
26 августа 2024, 22:54 9157
Ильхам Алиев поздравляет Майю Санду
Ильхам Алиев поздравляет Майю Санду
11:44 1703
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться