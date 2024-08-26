Харрис порвет Трампа как тузик грелку. Без вариантов

Дональд Трамп в понедельник подтвердил то, на что намекнул в выходные, — он почти наверняка отказывается от участия в дебатах с Камалой Харрис, намеченных на 10 сентября. В последние недели между избирательными штабами республиканцев и демократов развернулось то, что здесь назвали «дебатами о дебатах». Проводимыми с изрядной долей идиотизма, присущего Трампу. До этого предусматривалось провести первые дебаты по календарю, утвержденному еще при президенте Джо Байдене — в указанный сентябрьский день и при модерации ведущего телеканала ABC. Но потом Трамп отверг этот вариант и сказал, что хочет провести дебаты 4 сентября и с ведущим канала Fox, чрезвычайно расположенного к республиканцам. Тогда с этим не согласилась уже Камала Харрис, заявив, что менять правила игры нехорошо. Трамп в конце концов согласился на дебаты при участии АВС.

Но недолго музыка играла. В понедельник после посещения Арлингтонского кладбища этот джентльмен заявил, что АВС является «наихудшим из–за своей неправды каналом» и что его «следовало бы вообще закрыть». Досталось и предполагаемому модератору канала Джонатану Карлу. За несколько часов до этого тот взял интервью с сенатором-республиканцем от Арканзаса Томом Коттоном. Интервью сильно не понравилось Дональду. «Вы что, хотите, чтобы дебатировал с Камалой Харрис на этом канале?» -спрашивает он. «Дебаты о дебатах» не ограничиваются только выяснением того, из какого телеканала должен быть модератор. Здесь идет отчаянное бодание вокруг самой процедуры дебатов. На проведенном между Трампом и Байденом поединке в конце сентября микрофон соперника отключался на время, когда говорил другой. Это предотвращало ругань и разного рода саркастические реплики со стороны, конечно же, Трампа, известного своим словоизвержением. И вот теперь его команда настаивает, чтобы микрофоны были включены на все время дебатов. Камала Харрис является, конечно, опытным полемистом, недаром она была генеральным прокурором Калифорнии. Однако если все пойдет по сценарию Трампа, который идею включенных микрофоном активно приветствовал, то дебаты превратятся в отчаянную и хаотичную какофонию звуков и телезрителям, возможно, придется сильно напрягать слух, чтобы понять, о чем говорят соперники. Трамп со всей своей демагогией вокруг «нечестного канала» совершенно очевидно проявляет свой страх перед дебатами. Выступления его и Харрис на съездах отчетливо показали, что кандидат от демократов на голову выше конкурента по своему красноречию, энергетике и логичному изложению мыслей. И на дебатах она совершенно очевидно порвет Трампа как тузик грелку. Без вариантов.