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Украинская армия захватывает новые поселки в России
Новость дня
Украинская армия захватывает новые поселки в России

Товарищ Ким отправил Путину 13 тысяч контейнеров

14:19 1971

Северная Корея с середины 2022 года отправила в Россию более 13 тысяч контейнеров, в которых, предположительно, находилось оружие, сообщило южнокорейское новостное агентство Yonhap.

Согласно отчету Национального агентства разведки Республики Корея, Северная Корея поставила 6 млн 152-мм артиллерийских снарядов через восточный порт Наджин в течение почти двух лет.

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