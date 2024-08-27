Товарищ Ким отправил Путину 13 тысяч контейнеров

Северная Корея с середины 2022 года отправила в Россию более 13 тысяч контейнеров, в которых, предположительно, находилось оружие, сообщило южнокорейское новостное агентство Yonhap.

Согласно отчету Национального агентства разведки Республики Корея, Северная Корея поставила 6 млн 152-мм артиллерийских снарядов через восточный порт Наджин в течение почти двух лет.