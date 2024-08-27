Хаменеи об аресте Дурова

Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи прокомментировал задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Хаменеи рассказал о задержании Дурова на встрече с членами нового Кабинета министров.

«В киберпространстве управление присутствует повсюду. Вы видели, что этого бедного молодого человека (Павел Дуров) задержали во Франции и грозили ему 20 годами тюрьмы. Это показывает, что они нарушили правила», — сказал Хаменеи.

Отметим, что в Иране Telegram запрещен уже более шести лет.