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Премьер Британии валит все на предшественников

14:49 746

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что для «восстановления» Британии после предыдущего правительства понадобится много времени, и предупредил, что «дела ухудшатся, прежде чем улучшиться». Его слова цитирует агентство Reuters.

Журналисты отметили, что Стармер выступил с речью в саду на Даунинг-стрит, где бывший премьер-министр Борис Джонсон провел одну из многих вечеринок во время карантина из-за COVID-19.

Стармер охарактеризовал эти события как «нарушившие доверие между общественностью и ее политиками». По его мнению, новое правительство унаследовало не только «экономическую черную дыру, но и социальную».

«Откровенно говоря, ситуация будет ухудшаться, прежде чем станет лучше», – отметил он и добавил, что изменения не происходят мгновенно.

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