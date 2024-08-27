Сотни республиканцев поддерживают Харрис

Свыше двухсот членов Республиканской партии, которые работали в командах бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, а также сенаторов-республиканцев Джона Маккейна и Митта Ромни, поддержали в открытом письме кандидатуру действующего вице-президента страны Камалы Харрис на пост главы Белого дома. Об этом сообщила газета USA Today со ссылкой на документ, попавший в ее распоряжение.

«Сегодня мы воссоединились..., чтобы заявить, что собираемся проголосовать в ноябре за вице-президента Камалу Харрис и губернатора Тима Уолца», - говорится в письме.

Его авторы пишут о множестве идеологических расхождений с Харрис и Уолцем, но альтернатива в качестве кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, на их взгляд, «просто недопустима». Всего под документом поставили подпись 238 республиканцев, указывает газета.

USA Today отмечает, что подобное письмо было составлено и во время предвыборной гонки 2020 года. Тогда около 150 республиканцев поддержали кандидата на пост главы Белого дома от Демократической партии Джо Байдена. В отношениях между соратниками Буша-младшего, Ромни, Маккейна и лагерем Трампа уже давно «присутствует враждебность», подчеркивает издание.