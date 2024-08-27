USD 1.7000
EUR 1.8986
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Украинская армия захватывает новые поселки в России
Новость дня
Украинская армия захватывает новые поселки в России

Сотни республиканцев поддерживают Харрис

14:46 921

Свыше двухсот членов Республиканской партии, которые работали в командах бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, а также сенаторов-республиканцев Джона Маккейна и Митта Ромни, поддержали в открытом письме кандидатуру действующего вице-президента страны Камалы Харрис на пост главы Белого дома. Об этом сообщила газета USA Today со ссылкой на документ, попавший в ее распоряжение.

«Сегодня мы воссоединились..., чтобы заявить, что собираемся проголосовать в ноябре за вице-президента Камалу Харрис и губернатора Тима Уолца», - говорится в письме.

Его авторы пишут о множестве идеологических расхождений с Харрис и Уолцем, но альтернатива в качестве кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, на их взгляд, «просто недопустима». Всего под документом поставили подпись 238 республиканцев, указывает газета.

USA Today отмечает, что подобное письмо было составлено и во время предвыборной гонки 2020 года. Тогда около 150 республиканцев поддержали кандидата на пост главы Белого дома от Демократической партии Джо Байдена. В отношениях между соратниками Буша-младшего, Ромни, Маккейна и лагерем Трампа уже давно «присутствует враждебность», подчеркивает издание.

Индия закупает 2 миллиона баррелей нефти в день у России. США готовятся к ужесточению санкций
Индия закупает 2 миллиона баррелей нефти в день у России. США готовятся к ужесточению санкций
16:48 54
Новый виток торговой войны США с Китаем
Новый виток торговой войны США с Китаем наш обзор
16:34 222
Украинская армия захватывает новые поселки в России
Украинская армия захватывает новые поселки в России обновлено 15:29
15:29 9188
Стране нужны люди, готовые убивать
Стране нужны люди, готовые убивать баллада о солдате; все еще актуально
02:22 11056
Зеленский призвал Европу не тратить деньги на украинцев
Зеленский призвал Европу не тратить деньги на украинцев
16:09 1351
Президент Украины: «Курская операция показала россиянам, что Путин…
Президент Украины: «Курская операция показала россиянам, что Путин… обновлено 16:39
16:39 2522
Харрис порвет Трампа как Тузик грелку. Без вариантов
Харрис порвет Трампа как Тузик грелку. Без вариантов главная тема
13:53 3478
Россия приготовилась атаковать Норвегию
Россия приготовилась атаковать Норвегию
15:19 2324
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили горячая тема
13:40 2452
Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции»
Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции» громкое заявление
01:21 10641
Американец хотел отправить в Иран запчасти для истребителей
Американец хотел отправить в Иран запчасти для истребителей
13:50 1530

ЭТО ВАЖНО

Индия закупает 2 миллиона баррелей нефти в день у России. США готовятся к ужесточению санкций
Индия закупает 2 миллиона баррелей нефти в день у России. США готовятся к ужесточению санкций
16:48 54
Новый виток торговой войны США с Китаем
Новый виток торговой войны США с Китаем наш обзор
16:34 222
Украинская армия захватывает новые поселки в России
Украинская армия захватывает новые поселки в России обновлено 15:29
15:29 9188
Стране нужны люди, готовые убивать
Стране нужны люди, готовые убивать баллада о солдате; все еще актуально
02:22 11056
Зеленский призвал Европу не тратить деньги на украинцев
Зеленский призвал Европу не тратить деньги на украинцев
16:09 1351
Президент Украины: «Курская операция показала россиянам, что Путин…
Президент Украины: «Курская операция показала россиянам, что Путин… обновлено 16:39
16:39 2522
Харрис порвет Трампа как Тузик грелку. Без вариантов
Харрис порвет Трампа как Тузик грелку. Без вариантов главная тема
13:53 3478
Россия приготовилась атаковать Норвегию
Россия приготовилась атаковать Норвегию
15:19 2324
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили горячая тема
13:40 2452
Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции»
Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции» громкое заявление
01:21 10641
Американец хотел отправить в Иран запчасти для истребителей
Американец хотел отправить в Иран запчасти для истребителей
13:50 1530
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться