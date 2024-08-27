Россия пытается получить доступ к Дурову

Власти Франции рассматривают ноту российской стороны с требованием о предоставлении консульского доступа к задержанному сооснователю Telegram Павлу Дурову, Москва ожидает от них ответ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.

"Нота наша находится на рассмотрении, мы ожидаем ответа на эту ноту", - сказал министр.

Он добавил, что ОАЭ "занимаются тем же вопросом". "У них тоже есть группа адвокатов, которые обратились с просьбой получить немедленный доступ к Павлу Дурову", - пояснил глава МИД РФ.