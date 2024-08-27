USD 1.7000
EUR 1.8986
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Украинская армия захватывает новые поселки в России
Новость дня
Украинская армия захватывает новые поселки в России

Россия пытается получить доступ к Дурову

14:58 970

Власти Франции рассматривают ноту российской стороны с требованием о предоставлении консульского доступа к задержанному сооснователю Telegram Павлу Дурову, Москва ожидает от них ответ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.

"Нота наша находится на рассмотрении, мы ожидаем ответа на эту ноту", - сказал министр.

Он добавил, что ОАЭ "занимаются тем же вопросом". "У них тоже есть группа адвокатов, которые обратились с просьбой получить немедленный доступ к Павлу Дурову", - пояснил глава МИД РФ.

Индия закупает 2 миллиона баррелей нефти в день у России. США готовятся к ужесточению санкций
Индия закупает 2 миллиона баррелей нефти в день у России. США готовятся к ужесточению санкций
16:48 56
Новый виток торговой войны США с Китаем
Новый виток торговой войны США с Китаем наш обзор
16:34 225
Украинская армия захватывает новые поселки в России
Украинская армия захватывает новые поселки в России обновлено 15:29
15:29 9190
Стране нужны люди, готовые убивать
Стране нужны люди, готовые убивать баллада о солдате; все еще актуально
02:22 11056
Зеленский призвал Европу не тратить деньги на украинцев
Зеленский призвал Европу не тратить деньги на украинцев
16:09 1355
Президент Украины: «Курская операция показала россиянам, что Путин…
Президент Украины: «Курская операция показала россиянам, что Путин… обновлено 16:39
16:39 2528
Харрис порвет Трампа как Тузик грелку. Без вариантов
Харрис порвет Трампа как Тузик грелку. Без вариантов главная тема
13:53 3479
Россия приготовилась атаковать Норвегию
Россия приготовилась атаковать Норвегию
15:19 2327
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили горячая тема
13:40 2453
Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции»
Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции» громкое заявление
01:21 10641
Американец хотел отправить в Иран запчасти для истребителей
Американец хотел отправить в Иран запчасти для истребителей
13:50 1531

ЭТО ВАЖНО

Индия закупает 2 миллиона баррелей нефти в день у России. США готовятся к ужесточению санкций
Индия закупает 2 миллиона баррелей нефти в день у России. США готовятся к ужесточению санкций
16:48 56
Новый виток торговой войны США с Китаем
Новый виток торговой войны США с Китаем наш обзор
16:34 225
Украинская армия захватывает новые поселки в России
Украинская армия захватывает новые поселки в России обновлено 15:29
15:29 9190
Стране нужны люди, готовые убивать
Стране нужны люди, готовые убивать баллада о солдате; все еще актуально
02:22 11056
Зеленский призвал Европу не тратить деньги на украинцев
Зеленский призвал Европу не тратить деньги на украинцев
16:09 1355
Президент Украины: «Курская операция показала россиянам, что Путин…
Президент Украины: «Курская операция показала россиянам, что Путин… обновлено 16:39
16:39 2528
Харрис порвет Трампа как Тузик грелку. Без вариантов
Харрис порвет Трампа как Тузик грелку. Без вариантов главная тема
13:53 3479
Россия приготовилась атаковать Норвегию
Россия приготовилась атаковать Норвегию
15:19 2327
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили
От «Хезболлы» мести ждали, а они куриц поджарили горячая тема
13:40 2453
Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции»
Посол США: «Вашингтон запоздал с поддержкой Эрдогана и Турции» громкое заявление
01:21 10641
Американец хотел отправить в Иран запчасти для истребителей
Американец хотел отправить в Иран запчасти для истребителей
13:50 1531
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться