Пашинян готовит чистки в правительстве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время приступит к кадровым чисткам в правительстве, утверждают армянские СМИ.

Издание «Иравунк» со ссылкой на источники в правящей партии «Гражданский договор» уверяет, что премьер Армении «не пощадит министров, освободит также их приближенных».

«Никол Пашинян решил активизировать ежедневные контакты с рядовыми гражданами, организовать сеансы вопросов и ответов в прямом эфире, чтобы доказать, что ничьи жалобы не останутся без ответа», – говорится в публикации издания.