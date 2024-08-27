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Украинская армия захватывает новые поселки в России
Новость дня
Украинская армия захватывает новые поселки в России

Россия запугивает ядерным оружием

15:18 1316

Российская доктрина использования ядерного оружия сейчас уточняется. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Американцы однозначно ассоциируют вот те разговоры про Третью мировую войну как нечто, что может, не дай Бог, если это реализуется, может затронуть исключительно Европу... И в этой ситуации, наверное, очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется и о которой американским деятелям очень хорошо известно», - сказал Лавров на пресс-конференции.

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