Россия приготовилась атаковать Норвегию

Сотрудники спецслужб семи европейских стран обсудили с руководством норвежских энергетических компаний потенциальные угрозы для газовой и нефтяной инфраструктуры со стороны России, пишет EurActiv.

Встреча прошла 26 августа, в ней приняли участие службы безопасности Норвегии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Финляндии, Швеции и Исландии, а также представители Equinor — крупнейшего поставщика газа в Европе.

«Мы наблюдаем развивающуюся ситуацию, которая затрагивает не только коллег из Германии или Норвегии, но и всех нас. Это угроза, исходящая от некоторых партнеров, таких как Россия, включающая не только шпионские операции, но и риск диверсий в некоторых областях», — заявил вице-президент Федерального ведомства по охране конституции Германии Синан Селен.

Представители норвежских спецслужб полагают, что Москва может «посчитать целесообразным» осуществить физические акты диверсий в Норвегии, основной целью которых является нефтяной сектор.

«Россия находится в длительном противостоянии с Западом, и это режим, готовый пойти на большой риск. Хотя мы пока не видели конкретных доказательств планов по действиям в Норвегии, разумно быть осторожным и повысить уровень безопасности», — заявил глава Норвежской разведывательной службы вице-адмирал Нильс Андреас Стенсоунес.